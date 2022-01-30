Принц Эндрю обратился за помощью к Кевину Спейси, ранее обвиняемому в сексуальных домогательствах

После того, как младший сын королевы Елизаветы II был лишен воинских званий и королевского патронажа, а после и поддержки Букингемского дворца, он вынужден самостоятельно защищать себя по скандальному делу. Громкий процесс, в который оказался замешен принц Эндрю, начался еще 2019 – с выяснения обстоятельств его дружбы с финансистом Джеффри Эпштейном и его бывшей девушки Гислейн Максвелл, осужденных за сексуальное рабство с участием несовершеннолетних. Как бы ни хотел Эндрю опровергнуть любые отношения ними, фотодоказательства говорят о другом.

Один из таких снимков особенно запомнился общественности. На нем Гислейн Максвелл и Кевин Спейси, для которых Эндрю проводил VIP-экскурсию по Букингемскому дворцу, сидят на коронационных тронах королевы Елизаветы II и принца Филиппа. 28 июня Максвелл, которая сейчас содержится под стражей, должны вынести окончательный приговор. И принц Эндрю не хочет, чтобы решение судей не повлияло на его и без того не радужное положение. По словам инсайдеров, Эндрю попросил Спейси выступить в его поддержку в суде и рассказать, как подружка Джеффри Эпштейна оказалась во дворце.

Эндрю пригласил Спейси на экскурсию по дворцу. Гислейн Максвелл пришла с ним – не в качестве гостя Эндрю. Если Кевин сможет убедить присяжных, что он, а не Эндрю, был решающим связующим звеном с Гислейн, а не с Эндрю, это несколько отдалит принца от нее – и это очень важно, – сказал источник The Sun.

Как это поможет принцу Эндрю обелить свое имя, пока не понятно. Напомним, сейчас сына Елизаветы II обвиняют в сексуальном насилии – женщина по имени Верджиния Джуффре заявила, что принц вступал с ней в интимную связь в период ее несовершеннолетия, зная, она была заложницей Джеффри Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл.

Вирджиния Джуффре (предполагаемая жертва сына Елизаветы II), принц Эндрю и Жизель Максвелл

Что же касается Кевина Спейи, то его репутация была разрушена еще в 2017 году. Актер Энтони Рэпп, сыгравший в сериале Star Trek заявил, что, когда ему было 14 лет, Спейси пытался соблазнить его и склонял к интиму. По словам Рэппа, в начале 80-х актеры играли в одном из бродвейских мюзиклов. Однажды 25-летний Спейси пригласил 14-летнего коллегу на вечеринку к себе домой. После того, как гости разошлись, Спейси уложил гостя на кровать и лег сверху. Контакта между ними не произошло: Рэппу удалось освободиться от объятий Спейси. По словам актера, признание он решил сделать после того, как разгорелся скандал с продюсером Харви Вайншейном. В своем Twitter Кевин Спейси, который быв вынужден признаться в своей бисексесуальности, обратился к Энтони Рэппу и принес ему свои извинения:

Я очень уважаю и восхищаюсь Энтони Рэппом как актером. Я в ужасе услышал его рассказ. Я честно не помню встречи, это было более 30 лет назад. Но если я поступал так, как он описывает, я должен принести ему искренние извинения за свое крайне неуместное пьяное поведение. Мне жаль, что те чувства, которые он описывает, были с ним долгие годы…

Помимо Рэппа в сексуальном преступлении его обвинил анонимный мужчина, подписавшийся инициалами C.D. и заявивший, что посещал классы актерского мастерства Спейси в возрасте 12 лет. В иске, поданном в Верховный суд Нью-Йорка, C.D. сообщает, что Спейси приглашал его в свою квартиру и “вступал с ним в половую связь”. Во время их последней встречи Спейси напал на подростка, хотя тот пытался сопротивляться.

После обвинений Рэппа в 2017 году Кевина обвинили еще в нескольких сексуальных преступлениях, но до суда дошло только одно дело, которое, впрочем, так ничем и не закончилось. Слушания были прекращены в связи с недоступностью свидетеля обвинения. Результатом всех этих скандалов стало увольнение Спейси из сериала “Карточный домик” и драмы “Все деньги мира”, а также расторжение других контрактов в только готовящихся к съемкам проектах.