Холли Берри о свадьбе с Ваном Хантом: “Мой сын нас благословил”

В начале нового года Холли Берри опубликовала в соцсетях снимок, который привел поклонников в замешательство. На фото актриса в длинном светлом платье и венком из цветов на голове, очень похожем на свадебное убранство, целует своего возлюбленного, 51-летнего певца и композитора Вана Ханта, держа его за руки.

Так… Теперь официально! – гласила подпись под снимком.

В комментариях тут же посыпались поздравления от поклонников. Подтверждать или опровергать догадки пользователей соцсетей любительница интриг Холли Берри в ответ не стала. А сделала это со страниц журнала AARP.

В интервью 55-летняя актриса подтвердила – церемония действительно была. Но провел ее не священник, а ее 8-летний сын Масео. И место для таинство выбрал совершенно неожиданное – заднее сидение машины.

Мой сын Масео по собственной воле провел для нас эту небольшую церемонию посвящения на заднем сиденье машины. Я думаю, что он наконец-то видит меня счастливой, и это заразительно. Это был его способ сказать: “Это хорошо”. Мне это нравится. Это делает меня счастливой”, – поделилась она со страниц журнала

Берри добавила:

Это был очень трогательный момент для всех нас. Я расплакалась, Ван боролся со слезами. Даже Масео знал, что сказал что-то очень важное. Это много значило для нас.

Конечно, такой обет нельзя считать официальным. И формально Хелли и Ван все еще не женаты. Однако мнение детей для актрисы значит больше, чем штамп в паспорте.

У меня двое детей от двух разных отцов. У Вана есть сын. Как мама, живущая в этой современной смешанной семье, все, что меня волнует, – это то, что мои дети согласны с решениями, которые я принимаю.

Напомним, своего нового бойфренда, 51-летнего певца и композитора Вана Ханта, актриса показывала подписчикам буквально по частям. В конце июля 2020 года Холли опубликовала на своей странице снимок двух пар ног – своих и таинственного незнакомца, предположительно, ее бойфренда. В августе в соцсети актрисы появилась аналогичная фотография, только теперь ноги были запечатлены на фоне окна, в котором виднелся рассвет. А уже в августе 2021 года Холли решила раскрыть интригу и раскрыла личность своего любимого.

Из-за ковида мы провели четыре месяца, разговаривая по телефону. Мы были вынуждены только позволить нашим мозгам соединиться и выяснить, была ли у нас связь, прежде чем позволили вмешаться в это нашим телам… Феромоны берут верх и переходят от тела к телу, и ты застреваешь на глупости. Ваше тело хочет того, чего хочет ваше тело, и ваш мозг следует за ним — вместо того, чтобы ваш мозг вел, а ваше тело следовало за ним, – поделилась Берри в интервью.

Ранее Холли Берри встречалась с манекенщиком Габриэлем Обри, от которого 16 марта 2008 года родила дочь Налу. После расставания Холли познакомилась с Оливье Мартинесом. Пара поженилась в 2013 году – за несколько месяцев до рождения их сына Масео. О разводе Холли и Оливье заявили в конце октября 2015 года.

Мы часто вступаем в новые отношения, чтобы исцелиться от старых, мы просто восстанавливаемся и не тратим время на то, чтобы сначала вырасти и позаботиться о себе, – подытожила актриса, так и оставив вопрос об официальном бракосочетании без ответа.