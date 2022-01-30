 

Диетолог рекомендует включить в рацион рыбу и злаки для борьбы с зимней хандрой

30.01.2022, 15:38, Разное
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Джулиана Тамайо, диетолог, советует для борьбы с зимним унынием разнообразить свой рацион. Специалист рекомендует вводить в меню злаки и рыбу.
Многие люди в зимний период из-за нехватки солнечного света сталкиваются с сезонным аффективным расстройством, которое может привести к депрессивному состоянию, апатии, усталости, нарушениям когнитивной функции, ожирению. Расстройство возникает из-за многих факторов, одними из которых считается нехватка витамина D, падение показателей серотонина, изменение уровня мелатонина.

Как пишет «НьюИнформ», помогает бороться с такими проявлениями изменение рациона человека. Диетолог советуют разнообразить свое меню различными продуктами. Обращать внимание стоит на обогащенные злаки, в которых много клетчатки, фолиевой кислоты и витамина B12. Такие главные питательные компоненты необходимы для борьбы с депрессией.

Таже полезной будет и рыба. Постные белки облегчают симптоматику зимней хандры. Жирные сорта рыбы пополняют запасы омега-3 в организме, которое отличается своими противовоспалительными свойствами и считается хорошим источником энергии для мозга, способствуя улучшению настроения.

Источник: newinform.com



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