Диетолог рекомендует включить в рацион рыбу и злаки для борьбы с зимней хандрой

Джулиана Тамайо, диетолог, советует для борьбы с зимним унынием разнообразить свой рацион. Специалист рекомендует вводить в меню злаки и рыбу.

Многие люди в зимний период из-за нехватки солнечного света сталкиваются с сезонным аффективным расстройством, которое может привести к депрессивному состоянию, апатии, усталости, нарушениям когнитивной функции, ожирению. Расстройство возникает из-за многих факторов, одними из которых считается нехватка витамина D, падение показателей серотонина, изменение уровня мелатонина.

Как пишет «НьюИнформ», помогает бороться с такими проявлениями изменение рациона человека. Диетолог советуют разнообразить свое меню различными продуктами. Обращать внимание стоит на обогащенные злаки, в которых много клетчатки, фолиевой кислоты и витамина B12. Такие главные питательные компоненты необходимы для борьбы с депрессией.

Таже полезной будет и рыба. Постные белки облегчают симптоматику зимней хандры. Жирные сорта рыбы пополняют запасы омега-3 в организме, которое отличается своими противовоспалительными свойствами и считается хорошим источником энергии для мозга, способствуя улучшению настроения.

Источник: newinform.com