 

Жена Бондарчука Паулина Андреева раскрыла секрет своего похудения

30.01.2022, 15:38, Разное
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Недавно Паулина Андреева впервые стала мамой: она родила сына Федору Бондарчуку. Ради малыша Ивана актриса на некоторое время ушла с экранов, но недавно появилась на красной дорожке с мужем, причем в шикарной форме.
Паулина Андреева поразила всех своим внешним видом на кинопремии “Золотой орел”. С рождения ребенка прошло меньше года, а ее фигура – в точности такая же, как и до беременности. Образ Андреевой вызвал множество вопросов у поклонников. Фанаты актрисы стали выпытывать у актрисы секрет похудения.

Выяснилось, что жена Федора Бондарчука не прикладывала к этому особых усилий. Для того, чтобы сбросить вес, она не проводила каждый день на беговой дорожке в зале и не ограничивала себя в употреблении еды. Более того, по словам Андреевой, худеет она вообще без диет.

Как отметила супруга российского кинопродюсера, многое решает генетика и предрасположенность. Еще один важный фактор – это умение прислушиваться к своему организму, к его желаниям и требованиям.

Именно благодаря этой способности 33-летней актрисе удалось достаточно быстро вернуться в былую форму. Паулина Андреева призналась, что не употребляет в пищу некоторые продукты. В основном это та еда, от которой чувствуется тяжесть. Так и удалось сбросить вес, без консультаций с диетологами, голода и запретов. Андреева пришла к такой модели питания самостоятельно.

Важно отметить, что во время беременности Паулина Андреева поправилась незначительно. Это, вероятно, также сыграло роль в весьма легком похудении.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук вместе уже несколько лет. Пара сыграла свадьбу в 2019 году. До этого, в период с 1991 по 2016 года, кинорежиссер был в браке со Светланой Рудской, российской моделью и телеведущей.

Источник: teleprogramma.pro



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