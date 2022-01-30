Весной мы будем носить еще больше водолазок: тенденции и самые актуальные модели нового сезона

Водолазка – неизменная составляющая базового гардероба. В этом сезоне дизайнеры предлагают множество новинок на любой вкус: в черно-белой гамме, с броскими принтами, в спортивном стиле. Вам осталось только выбрать самую подходящую модель.

В белом цвете

Водолазка идеально вписывается в офисные и повседневные луки. Вы можете надевать ее под платье или объемный сарафан, сочетать с деловым костюмом или косухой.

Хороша водолазка и в вечерних луках. Просто комбинируйте ее с нарядными вещами с броскими декоративными деталями.

Если говорить о самой базовой модели, то в 2022 году актуальна белая расцветка. Белый верх отлично впишется в образ с черными брюками на высокой посадке.

Не стоит забывать и об универсальных черных водолазках. Их следует сочетать с чем-то ярким. Например, с объемной юбкой или брюками-палаццо необычной расцветки. Дополните лук броскими аксессуарами: украшениями, ремнем, очками.

С принтами

Водолазка может быть как незаметной деталью образа, так и его изюминкой. Достаточно просто поселить в своем гардеробе обновку с яркими принтами.

В сезоне-2022 актуальны модели с акцентными принтами: тигровым узором, полосками, цветочными мотивами, геометрией, полумесяцами и прочими фантазийными узорами.

Сочетать принтованную вещь можно с однотонным белым костюмом – так вы сделаете лук намного интереснее и добавите в него активный цветовой акцент.

Принтованную водолазку можно комбинировать и с яркими вещами. Чтобы комплект выглядел цельно, подбирайте одежду таких цветов, которые гармонично комбинируются друг с другом.

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Наиболее “безопасно” комбинировать вещи в черно-белой гамме. Принтованная водолазка привнесет изюминку в лук и сделает его в разы интереснее.

В спортивном стиле

Месяцы пандемии и локдауна отобразились и на моде. Популярными стали комфортные вещи в спортивном стиле. В сезоне-2022 водолазки тоже обрели спортивные элементы.

Так, актуальны вещи со вставками из спандекса и нейлона.

Такие модели можно смело вписывать и в вечерние образы с платьями из блестящей ткани, брюками на высокой посадке, юбками из струящегося материала и обувью на высоком каблуке.

Актуальны и разнообразные спортивные элементы дизайна. Например, змейка на вороте становится отличительной особенностью модной в этом сезоне водолазки. На одной вещи может сочетаться сразу два тренда: молния на вороте и полосатый принт. Конечно, водолазку в спортивном стиле можно сочетать с такими же спортивными вещами: шортами, кроссовками, высокими носками.