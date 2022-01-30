 

В Харькове хулиганы напали на российских диверсантов, приняв их за украинцев

30.01.2022, 14:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Харькове хулиганы случайно выявили группу российских диверсантов – уголовные элементы приняли их за украинцев и попытались атаковать, но столкнулись с вооружённым сопротивлением.

Инцидент произошёл накануне в центре города. Разведчики изображали из себя местных жителей, но явно плохо подготовились к заданию – они говорили практически на литературном украинском языке, а чтобы подчеркнуть своё происхождение, надели футболки с изображениями Григория Сковороды, Степана Бандеры и Сергея Бубки. Диверсанты интересовались у людей, где находится фабрика вышиванок, склады ГСМ Вооруженных сил Украины или памятник Тарасу Шевченко.

Миссия разведгруппы пошла не по плану после встречи с местными хулиганами. По словам очевидцев, те встретили шпионов словами “Хохлы что ли, сука?” и сразу полезли в драку. В итоге диверсантам пришлось отстреливаться, затем они отступили в сторону Белгородской области. Украинские правоохранительные органы не сразу поняли, что это не совсем обычная перестрелка, поэтому время было упущено и россиянам удалось скрыться.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11 / Мнение: Герои революции

24.06 / Черная соль имеет особую силу: как приготовить ее дома, чтобы она “работала”

26.08 / Евгений Цыганов и Юлия Снигирь в роли Мастера и Маргариты: новые кадры со съемок фильма “Воланд”

24.04 / Лукашенко раскрыл подробности разговора с Путиным

13.08 / Скандалы: Долгое эхо Мариуполя

16.07 / У каждого второго госпитализированного с COVID-19 пациента развиваются осложнения

27.07 / Россияне получат новые выплаты и льготы

16.06 / Ариана Гранде и Джеймс Корден спели про конец локдауна в Нью-Йорке

01.04 / В России резко подскочили цены на электронику

15.03 / Петрукович перечислил условия для начала добычи полезных ископаемых на Луне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика