В Харькове хулиганы напали на российских диверсантов, приняв их за украинцев

В Харькове хулиганы случайно выявили группу российских диверсантов – уголовные элементы приняли их за украинцев и попытались атаковать, но столкнулись с вооружённым сопротивлением.

Инцидент произошёл накануне в центре города. Разведчики изображали из себя местных жителей, но явно плохо подготовились к заданию – они говорили практически на литературном украинском языке, а чтобы подчеркнуть своё происхождение, надели футболки с изображениями Григория Сковороды, Степана Бандеры и Сергея Бубки. Диверсанты интересовались у людей, где находится фабрика вышиванок, склады ГСМ Вооруженных сил Украины или памятник Тарасу Шевченко.

Миссия разведгруппы пошла не по плану после встречи с местными хулиганами. По словам очевидцев, те встретили шпионов словами “Хохлы что ли, сука?” и сразу полезли в драку. В итоге диверсантам пришлось отстреливаться, затем они отступили в сторону Белгородской области. Украинские правоохранительные органы не сразу поняли, что это не совсем обычная перестрелка, поэтому время было упущено и россиянам удалось скрыться.

—