 

Чудо-боярышник: как продлить жизнь и укрепить здоровье

30.01.2022, 14:10, Разное
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Ягода боярышника обладает целым спектром полезных свойств. Он способен не только снижать давление и холестерин, но и может даже продлевать жизнь. Это уже подтвердили медики.
За счет своего богатого состава боярышник – настоящий подарок для организма человека. По данным Express, его ягоды уменьшают риск возникновения сердечного приступа, нормализуют работу сердечно-сосудистой системы и снижают процент холестерина в крови. Употребляя в пищу боярышник, можно заметно продлить себе жизнь и сохранить здоровье.

Боярышник содержит различные антиоксиданты, противовоспалительные свойства, пектины и флавоноиды. Именно благодаря этим элементам в составе ягоды обретают такую эффективность и пользу. Но один только боярышник не сможет предотвратить все риски.

Для того, чтобы чудо-ягода подействовала на организм в полной мере, нужно отказаться от ряда вредных продуктов и напитков. Врачи советуют придерживаться правильного питания и активного образа жизни, исключить употребление алкоголя и кофеина. Также необходимо снизить избыточный вес, поменьше употреблять в пищу сладкое и соленое. В совокупности все эти факторы помогут снизить вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Боярышник – далеко не единственный продукт, насыщенный незаменимыми веществами для человеческого организма. Эксперты в том числе отмечают пользу яблок, шпината, картофеля, абрикосов и многих других фруктов, ягод и овощей. Это настоящая кладезь витаминов.

Плоды улучшают обмен веществ, повышают иммунитет, препятствуют развитию многих онкологических заболеваний. Не менее важно правильно хранить растительные продукты. В таком случае они точно не потеряют своих полезных свойств.

Источник: woman.rambler.ru



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