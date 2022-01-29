 

Медведев высказался о вводе единой валюты России и Белоруссии

29.01.2022, 10:34, Разное
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По словам бывшего президента России, в настоящий момент уровень интеграции РФ и Белоруссии недостаточен для ввода единой валюты. Дмитрий Медведев не исключил, что в этом может возникнуть необходимость в будущем, когда экономики двух стран станут объединяться еще больше.

Зампредседателя Совбеза отметил, что в данном вопросе нельзя забегать вперед. Он обратил внимание на разницу в экономиках стран Европейского союза. Несмотря на введение единой валюты, все равно возникали связанные с ней проблемы, заметил Медведев. При этом политик назвал евро мощнейшей резервной валютой.

Говоря об интеграции России и Белоруссии, Медведев отметил, что белорусская и российская стороны достаточно долго согласовывали документы, при этом потратили немало нервных клеток. К сегодняшнему дню процесс стал интенсивнее, принимаются законодательные акты Союзного государства, рассказал экс-президент РФ.

По состоянию на 28 января 2022 года, один евро можно приобрести за 86,64 рубля, доллар – 77,81 рубля. Эксперты допускают, что в скором времени российская валюта значительно ослабнет из-за неспокойной
внешнеполитической обстановки.



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