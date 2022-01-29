Эксперт по безопасности Дурманов заявил, что мутация коронавируса может привести к опасному штамму

В своем интервью радио Sputnik эксперт по безопасности Николай Дурманов поделился своим мнением о том, как будет складываться ситуация, связанная с COVID-19, после появления версии коронавируса “омикрон”, и что может привести к новым штаммам данного вируса.

Николай Дурманов заявил, что в научном сообществе, которое занимается изучением эволюции коронавируса, высказываются абсолютно разные мнения по поводу этого вопроса. Ученые с оптимистическим настроением прогнозируют переход пандемии COVID-19 в “контролируемую эпидемию”, а более пессимистичные исследователи предполагают появление новых “злобных штаммов”. Но обе стороны комментируют данную ситуацию исходя из свойств и особенностей “омикрона”.

Согласно мнению эксперта, еще одной причиной для появления новых “суперштаммов” могут стать низкие темпы вакцинации. Большое количество не вакцинированных людей в разных уголках планеты исполняют роль резервуаров для различных мутаций COVID-19.

Ситуация может ухудшиться в том случае, если коронавирусная инфекция перейдет в разряд зоонозных. В таком случае риск возрастания “суперштаммов” возрастет.