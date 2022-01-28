Мнение: Города иммигрантов, вымирание восточноевропейских стран и легализация грабежей в Лос-Анджелесе

1. Проблемы с мигрантами в Берлине, которые мы с вами недавно обсуждали, вполне привычны и для Германии, и для других стран Запада. 22,5% мигрантов в столице страны, как в Берлине, это ещё относительно умеренно. В Лондоне доля некоренных жителей составляет 36%, в Париже – 34%, в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе – 37-38%:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/10-gorodov-s-samym-bolshim-kolichestvom-immigrantov-po-ocenkam-na-61eff0e11072265b3afd2929

В американских городах и раньше было полно иммигрантов. Но вплоть до середины XX века это были почти исключительно мигранты европейские, близкие по культуре. Теперь же это мигранты со всего света, из Латинской Америки и Африки, с Ближнего Востока, из Индии и Юго-Восточной Азии.

Крупнейшие западные города превращаются из столиц своих государств в столицы мирового интернационала. Пожалуй, нам следует сказать коммунистам спасибо за низкий уровень жизни советских граждан. Если бы СССР жил побогаче, политика интернационализма наверняка завела бы его в ту же ловушку.

Теперь западные либералы, которые прямо называют себя марксистами, пытаются повторить ошибку СССР — только на этот раз в относительно богатых странах. Полагаю, у них есть хорошие шансы добиться успеха — устроить у себя полный интернационал.

2. Восточноевропейские страны вымирают. Обвал по сравнению с 1989 годом наблюдается не только в Болгарии, где население упало почти на треть, но и в Хорватии, где падение составило 20%:

https://genby.livejournal.com/971806.html

Резкий обвал в 2021 году сказан не столько с ковидом, сколько со значительным преувеличением текущих демографических данных, которое выявила перепись.

Неудивительно, что президент Хорватии на днях отказался участвовать в возможной войне НАТО с Россией: воевать-то почти некому, население быстро стареет и сокращается.

В Северной Македонии также население резко упало по итогам переписи, несмотря на то, что до этого погодовая статистика показывала рост.

3. Пишут, что в Калифорнии де-факто легализовали мелкое воровство:

https://monetam.livejournal.com/1798948.html

В одном милом райончике Лос-Анджелеса, где снимали тюрьму в “Кошмаре на улице Вязов”, каждую ночь сотни местных жителей (70% — мексиканцы, 25% — вьетнамцы, белых в районе — 3%) грабят почтовые поезда. Картинка — как из страны третьего мира: сотни метров путей сплошь усеяны вскрытыми коробками от посылок.

Это дело заснял журналист CBS, разразился скандал, мировая пресса щас обсасывает подробности. Ключевая из них такова: даже если грабителей ловят, суд их тут же отпускает (без залога), и на следующий день всё повторяется. 90 вскрытых контейнеров в сутки.

Оказалось, это происходит с санкции нового окружного прокурора округа Лос-Анджелес. Зовут его Джордж Гаскон. Кубинец, бежал от Кастро, до 13 лет не говорил по-английски. Сам бывший местный коп, но крайне либеральных взглядов.

Он был избран на свой пост в ноябре 2020-го, одновременно с Байденом. Шёл в прокуроры округа под лозунгами декриминализации ненасильственных преступлений, BLM, наказания “токсичных расистов и гомофобов” среди копов, урезания их права на применение силы и т. д.

Победив, уже через месяц Гаскон издал спецдирективу 20-07 — отпускать любого неотсидевшего, кого уличат в экс-преступлении (felony), которое теперь просто проступок (misdemeanor): вторжение в частную собственность, вождение без прав, хранение наркоты, алкоголь в общественных местах, сопротивление аресту, праздношатание и т. д.

Ещё в 2014-м, будучи окружным прокурором Сан-Франциско, он стал соавтором “Предложения №47”, в итоге принятого на референдуме штата. По нему мошенничество, кража в магазине, крупная кража, скупка краденого и т. п. на сумму не более $950 точно так же объявлялись проступками. Ну и понеслось по кочкам…

Но я не про это, собственно. Я о спонсорах Гаскона на выборах-2020, собравших ему больше бабла, чем смогла наскрести по профсоюзам копов его соперник, действующий прокурор (и афроамериканка, между прочим). В общем, в друзьях у этого “гасконца” — сплошь миллиардеры, кошельки Демпартии.

Первым идёт Сорос, разумеется. А дальше в основном — жёны. Жена основателя Netflix. Жена сооснователя Facebook. Жена сооснователя Instagram. Жена сооснователя Google. Дочка оффшорного миллиардера. Жена наследника гостиничной империи Hyatt…