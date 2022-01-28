 

Врач Марат Зиннатуллин рассказал о главном провокаторе сердечно-сосудистых заболеваний

28.01.2022, 17:16, Разное
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Специалист Марат Зиннатуллин назвал главную причину развития болезней сердца и сосудов. Человек каждый день употребляет трансжиры.
Гастроэнтеролог Зиннатуллин в новом посте в Instagram пояснил об опасности трансжиров. Они входят в органические продукты, такие как мясо и молоко, а также синтезируются на производствах. Именно гидрогенизированный растительный жир приносит большой вред человеческому здоровью. Это вещество обладает отличными свойствами: долго хранится, приятное на вкус, поэтому его применяют для изготовления различных продуктов питания.

Врач объяснил, что употребление трансжиров увеличивает риск развития ишемической болезни сердца и сахарного диабета. Главными источниками вредных веществ являются магазинная выпечка и фастфуд. Помимо этого, нужно убрать из рациона замороженные продукты и полуфабрикаты, так как для их изготовления используется большое количество трансжиров. В составе маргарина и спредов тоже много гидрогенизированного соединения. Марат Зиннатулин подчеркнул, что важно ограничивать употребление и естественных трансжиров, их количество не должно превышать 1% калорийности ежедневного меню.

Источник: rg.ru



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