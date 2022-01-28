С 2024 года каждый новый компьютер должен быть оснащён процессором российского производства

Государственная дума в третьем чтении приняла предложенный министерством цифрового развития законопроект “О поддержке отечественного производства комплектующих и мерах по импортозамещению в IT-сфере”.

Документ обязывает всех юридических и физических лиц, занимающихся продажей и изготовлением персональных компьютеров и ноутбуков, с 1 января 2024 года оснащать устройства, как минимум, одним процессором российского производства.

По словам депутатов, мера призвана стать одним из ключевых элементов федеральной программы импортозамещения и способствовать развитию цифровых технологий в России.

– Знаете, поскольку политика России на международной арене жёсткая и предсказуемая, это не нравится нашим западным партнёрам. Они вводят санкции. Обещают отключить нас от компьютеров. Мы всё это проходили в четырнадцатом году, но вышли из этой ситуации победителями. Теперь и себя кормим, и весь мир. Если пшеницу и помидоры выращиваем, то какой-нибудь микрочип собрать для русского человека вообще не проблема, – заявила депутат Ирина Буровая.

В Минцифры уточнили, что сегодня в России уже выпускают процессоры “Зльбрус”. В ближайшее время будут запущены в производство “Эльбрус-2”, “Эльбрус-3” и “Эльбрус-М”.

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