 

С 2024 года каждый новый компьютер должен быть оснащён процессором российского производства

28.01.2022, 17:11, Разное
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Государственная дума в третьем чтении приняла предложенный министерством цифрового развития законопроект “О поддержке отечественного производства комплектующих и мерах по импортозамещению в IT-сфере”.

Документ обязывает всех юридических и физических лиц, занимающихся продажей и изготовлением персональных компьютеров и ноутбуков, с 1 января 2024 года оснащать устройства, как минимум, одним процессором российского производства.

микрочип собрать для русского человека вообще не проблемаПо словам депутатов, мера призвана стать одним из ключевых элементов федеральной программы импортозамещения и способствовать развитию цифровых технологий в России.

– Знаете, поскольку политика России на международной арене жёсткая и предсказуемая, это не нравится нашим западным партнёрам. Они вводят санкции. Обещают отключить нас от компьютеров. Мы всё это проходили в четырнадцатом году, но вышли из этой ситуации победителями. Теперь и себя кормим, и весь мир. Если пшеницу и помидоры выращиваем, то какой-нибудь микрочип собрать для русского человека вообще не проблема, – заявила депутат Ирина Буровая.

В Минцифры уточнили, что сегодня в России уже выпускают процессоры “Зльбрус”. В ближайшее время будут запущены в производство “Эльбрус-2”, “Эльбрус-3” и “Эльбрус-М”.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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