«Учения с боевой стрельбой»

На границе РФ и Украины по тревоге подняты мотострелковые подразделения, в поля на учения выведены сотни резервистов.



Воинские части Южного военного округа направляются на полигон для проведения военных учений, Ростовская область. Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Anadolu Agency via Getty Images

За последние сутки по тревоге подняты подразделения 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области и инженерно-саперные подразделения 49-й общевойсковой армии в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба штаба ЮВО.

По данным пресс-службы, мотострелки в Ростовской области совершают комбинированные марши, направляясь на полигоны, «расположенные на различном удалении от пунктов постоянной дислокации».

— По прибытии в назначенные районы подразделения отработают широкий спектр задач, включая организацию всестороннего обеспечения. На завершающем этапе с ними будут проведены учения с боевой стрельбой, — сообщает пресс-служба штаба военного округа.

Речь идет о военных мотострелкового полка, дислоцированного в Ростове-на-Дону. Его формирование в рамках 150-й мотострелковой дивизии было начато в 2016 году по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. Завершено в начале 2020 года.

Воинские части ЮВО направляются на полигон для проведения военных учений, Ростовская область. Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Anadolu Agency via Getty Images

Сегодня же инженерно-саперные подразделения 49-й общевойсковой армии ЮВО в Краснодарском крае были подняты по сигналу учебной тревоги и выдвинулись на полигон. В штабе уточняют, что на марше подразделение с воздуха «поддержат экипажи армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО на ударных вертолетах Ми-35М». Подразделение базируется в пригороде Краснодара (поселок Афипский). Место проведения учений не уточняется.

— Контроль на этапах выдвижения по маршрутам с воздуха также обеспечит беспилотная авиация, — говорится в релизе штаба об учениях. — Совершив марш в назначенный район, военные инженеры выполнят нормативы по различным задачам инженерного обеспечения мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Будут проверены навыки военнослужащих соединения по инженерному оборудованию районов, устройству минно-взрывных заграждений, разминированию участков местности в различных условиях обстановки.

Кроме этого на полигонах между Ростовом и Таганрогом стартовал трехдневный сбор резервистов боевого армейского резерва страны (БАРС).

В штабе округа поясняют, что резервисты проходят курс общевоинской подготовки, выполняют стрельбы из штатного стрелкового вооружения, изучают устройство и боевые возможности артиллерийского вооружения и боевой техники, а также получают основные навыки, необходимые для обеспечения и организации охраны и обороны объектов военного и государственного назначения.

Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Anadolu Agency via Getty Images

«Для проживания резервистов в полевых условиях развернуты автономные палаточные лагеря АПЛ-500 с комнатами досуга, душевыми кабинами, столовыми и банно-прачечным обслуживанием. Места для проживания оборудованы телевизорами, обогревателями и укомплектованы необходимым имуществом», — уточняют в пресс-службе.

По данным Минобороны, на юге РФ уже заключено более 9 тысяч контрактов с гражданами для прохождения службы в БАРС. Резервистам государство гарантирует соответствующие выплаты. Так, за трое суток на занятиях офицер получит до 10 тыс. рублей, сержант/солдат — до 5 тыс. рублей. За 30 суток пребывания на военных сборах офицер получит от 30 до 75 тыс. рублей, солдат — до 25 тыс. рублей.

Елена Романова, Собкор «Новой»

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