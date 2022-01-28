Куртка- дальнобойщик, юбка-миди и комбинезон с поясом: самые эффектные джинсовые тренды 2022 года

Одежда из джинсовой ткани никогда не выходит из моды. Но мир денима не стоит на месте и постоянно развивается. В последнее время происходят наиболее яркие изменения, когда дизайнеры двигают джинсовую ткань в новом направлении – к более свободным силуэтам.

Это не значит, что нужно полностью пересматривать свой гардероб к весне, достаточно обновить свой образ, сделав всего лишь пару покупок.

Итак, какие же джинсовые тренды ждут модниц в 2022 году?

Широкие джинсы

Сегодня можно сказать уверенное “нет” джинсам скинни. Скорее всего, скинни со временем вернутся, поэтому их поклонницы могут пока не расставаться со своими узенькими джинсами.

Сегодня пришло время широких штанин. Как можно было видеть на показах Valentino, Balenciaga, MSGM и других, мешковатые длинные джинсы в стиле 90-х буквально подметали пол во время ходьбы. Дизайнеры сочетают их с роскошным трикотажем и ботинками на шпильке или облегающими топами и кроссовками.

Если есть ощущение, что мешковатые джинсы слишком утяжеляют силуэт, следует выбрать длину, которая заканчивается на уровне щиколотки. Также можно носить их с высокими каблуками, которые будут удинять ноги.

Джинсовые юбки

Весенне-летние коллекции были наполнены мини-юбками, но когда дело дошло до джинсовой ткани, то здесь явно стали преобладать модели длиной миди — до икры. Их можно увидеть в коллекциях Saint Laurent, Dior и Loewe.

Джинсовая юбка-миди – это идеальная переходная вещь. В холодное время года она может сочетаться с джемпером с напуском и высокими ботинками, в теплую погоду ее рекомендуется носить с блузкой и сандалиями.

Джинсовые комбинезоны

Джинсовый комбинезон с поясом — это идеальное и очень простое решение для выходного дня. Он позволяет выглядеть модно и элегантно, при этом дает возможность чувствовать себя комфортно, свободно и легко.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Чтобы мгновенно создать стильный повседневный образ, нужно надеть с комбинезоном из денима удобные кроссовки. Можно дополнить его курткой и ботинками на каблуке с анималистским рисунком и кожаной сумкой.

Куртки оверсайз

Как и в случае с широкими джинсами, джинсовые куртки прямо сейчас возвращают нас в девяностые годы. Модели оверсайз в стиле дальнобойщиков и авиаторов занимают сегодня центральное место.

Двойная джинсовая ткань на куртке является еще одной важной тенденцией 2022 года. Вместе с курткой лучше всего надеть подходящие джинсы, тем более что джинсовый тотал-лук сегодня как никогда актуален. Конечно, это должны быть мешковатые модели с широкими штанинами.