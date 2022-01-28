Экс-бойфренда Рианны Криса Брауна обвинили в изнасиловании на яхте Пи Дидди

Криса Брауна снова обвинили в изнасиловании. Только, в отличие от инцидента с Рианной, которую он избил много лет назад, речь идет о сексуализированном насилии (хотя и по этой статье его обвиняют не первый раз). Издания TMZ и Rolling Stone сообщают, что об изнасиловании заявила танцовщица и хореограф, имя которой журналисты скрыли в интересах следствия. Инцидент произошел 30 декабря 2020 года: американский певец пригласил ее на яхту рэпера Пи Дидди, пришвартованную у дома владельца, чтобы якобы поговорить о ее карьере в шоу-бизнесе, а после опоил ее неким наркотическим средством и изнасиловал. Девушка рассказала, что от стакана этого напитка ей стало нехорошо, она почувствовала “внезапное необъяснимое изменение в сознании”, перестала ориентироваться в пространстве и ее клонило в сон. Она не могла сопротивляться, лишь бормотала с просьбами прекратить.

Как оказалось, секс был без презерватива. На следующий день Крис позвонил ей и потребовал, чтобы та приняла таблетки для экстренной контрацепции. В беседе со СМИ она заявила, что, несмотря на шок, приняла все меры. Сейчас жертва хочет взыскать с исполнителя 20 миллионов долларов в качестве возмещения физического и морального ущерба. А ее адвокаты Ариэль Митчелл и Джордж Врабек объяснили запоздалый иск тем, что на тот момент их подопечная была студентом-медиком и боялась обращаться в полицию.

Крис Браун или его представители иск пока никак не комментировали.

Крис Браун на судебном слушании по делу о нападении на Рианну Крис Браун и Рианна

У Криса Брауна по жизни много проблем как с девушками, так и с законом. В 2009 году музыкант был арестован после избиения Рианны, с которой встречался в тот момент, и попытки задушить ее в своем автомобиле. Тогда Браун совершил явку с повинной, поэтому был приговорен к пяти годам заключения условно и 180 дням исправительных работ. Также он прошел курс по управлению гневом. После этого музыкант сел на несколько недель, так как нарушил условия испытательного срока.

В 2016 году его арестовали по подозрению в вооруженном нападении – потерпевшая Лизьен Гутьеррес обвинила его в нанесении побоев на частной вечеринке, а в мае 2018-го Криса обвинили в организации вечеринки с наркотиками, на которой изнасиловали женщину. Сам Браун сумел предоставить алиби. В 2019 году Брауна также обвиняли в изнасиловании.

На фоне всего этого Крис Браун успел дважды стать отцом: в марте 2015 года TMZ сообщил, что у исполнителя есть 9-месячная дочь Роялти. Ее от певца родила модель Ниа Гусман. На момент беременности Ниа была уже экс-девушкой музыканта. Тем не менее, Крис души не чает в девочке и даже посвятил ей свой седьмой сольный альбом и снял в клипе.

20 ноября 2019 года Крис стал отцом во второй раз – матерью его сына Аэко стала модель Аммика Харрис. С ней певец также расстался до того, как узнал о беременности, и даже успел закрутить роман с другой девушкой – моделью Индиамари Джин. Но после рождения сына вернулся к Амиике и они до сих вместе.

Крис Браун с дочерью Сын Криса Брауна