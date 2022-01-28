 

Московские врачи сообщили об отсутствии очередей в поликлиниках

28.01.2022, 16:38, Разное
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За последние сутки в Москве было зафиксировано 23 994 случая заражения коронавирусом. Уже больше недели выявляется свыше 15 тысяч заболевших. В связи с этим в столичных поликлиниках на некоторое время увеличилось количество пациентов.

Необходимые меры были приняты быстро, и сейчас очередей в медучреждениях нет.
А в самый загруженный период время ожидания в живой очереди не превышает 30 минут, заметил главный врач городской поликлиники №220 Андрей Федорук. Он сообщил, что
дежурные врачи
принимают пациентов каждый день с 8:00 до 20:00, но фактически – до последнего пациента.

Специалисты высоко оценивают эффективность и своевременность
введения городскими властями мер для сокращения очередей в поликлиниках Москвы. Об увеличении количества дежурных врачей, принимающих пациентов с симптомами ОРВИ, рассказал главный врач диагностического центра №5 Павел Гуляев.

“Большую помощь оказали стационары, которые направили
часть медработников в поликлиники на помощь пациентам”, – отметил он.

Гуляев советует людям с симптомами ОРВИ не паниковать, пить много воды, периодически проверять температуру тела и дистанцироваться от близких. Если состояние вызывает тревогу, необходимо обратиться за медпомощью. Также житель Москвы может проконсультироваться с врачом по телефону или открыть больничный лист удаленно. Это нововведение облегчает работу специалистам и экономит время заболевших.

Если в поликлинику придет множество пациентов, их распределят по зонам ожидания, отметил руководитель Дирекции по координации деятельности медицинских организаций Москвы Алексей Безымянный. По его словам, на случай увеличения потока предусмотрены отдельные холлы и кабинеты.



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