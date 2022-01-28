Шарлиз Терон поделилась редким фото детей в день рождения своей мамы

Шарлиз Терон, как и многие ее коллеги по Голливуду, редко делится личным и не выставляет приватную жизнь напоказ. Делиться особо и нечем, если верить актрисе, которая три года назад призналась, что много лет одинока. При этом, будучи мамой двоих приемных детей, Терон так же неохотно говорит и о материнстве. Ее дети – 10-летняя Джексон, трансгендерная девочка, и 5-летняя Август – почти никогда не появляются со знаменитой мамой на публике и очень редко – в ее социальных сетях.

Вчера Терон сделала исключение по особому случаю. Актриса опубликовала поздравление в день рождения своей матери Герды и сопроводила его серией снимков из личного архива, среди которых оказалось фото подросших дочерей с бабушкой.

Сегодня день рождения моей мамы. Я хочу поделиться ею со всеми вами, потому что любой, кто знаком с ней, знает, как чудесно быть в ее солнечном свете. Она и есть жизнь! Она смеется громче всех, чей смех я когда-либо слышала, она отличный теннисист, гольфист, турист и очень талантливая болтушка. Она прямая, честная, забавная, и она расскажет вам что угодно в любое время суток. Мама, люблю тебя, – подписала снимки Шарлиз.

Герда Терон с внучками – Джексон и Август

В 2019 году Шарлиз раскрыла страшную семейную тайну, рассказав всему миру, что ее мать застрелила ее отца, фермера Чарльза Терона. Полиция не стала заводить уголовное дело против Герды, постановив, что это была самооборона. Став популярной актрисой, Шарлиз Терон долго скрывала правду, говоря, ее отец погиб в автокатастрофе.

Я думаю, ситуация во многом повлияла на мою взрослую жизнь… Было тяжело в детстве жить рядом с алкоголиком и просыпаться, не зная, что может произойти, – рассказывала тогда актриса, добавляя, что не осуждает мать, а наоборот, очень гордится ею.

Герда и Шарлиз Терон Герда Терон

Шарлиз впервые стала матерью в 2012 году, вскоре после расставания со своим бойфрендом Стюартом Таунсендом, с которым встречалась 8 лет. Тогда она усыновила мальчика по имени Джексон. Новость о втором ребенке появилась летом 2015-го: объявив о разрыве с Шоном Пенном, актриса удочерила малышку по имени Август из ЮАР.

Я всегда хотела иметь семью. Мне кажется, моя мама не могла бы ждать больше. Будучи подростком, в школе я получила задание написать письмо о будущем. Я написала: “Мне бы хотелось пойти в детский дом и взять ребенка”. Я всегда знала, что кого-то усыновлю. Всегда, – говорила прежде актриса в интервью.

Ее старший сын Джексон давно просит называть себя девочкой. Весной 2020 года в интервью Daily Mail Шарлиз расставила все точки над “и” в этой ситуации, которую очень бурно обсуждали в СМИ и социальных сетях:

Я тоже думала, что Джексон мальчик, но в возрасте трех лет он заявил мне: “Мама, я не мальчик!”. С тех пор у меня две замечательные дочери. К слову, Джексон по характеру и манерам даже большая девочка, чем его сестра Август. Конечно, я, как каждый родитель, хочу окружить детей заботой, любовью. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы отстоять их права и защитить от невзгод.

Также она настоятельно попросила не употреблять в отношении Джексона слово “мальчик”.

Шарлиз Терон с детьми, июнь 2020 года