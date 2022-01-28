Позиция ВОЗ: новые подробности об асбестовых трубах

Обновленные данные по-прежнему не предусматривают жестких ограничений на использование асбестосодержащих строительных материалов в водопроводных системах по всему миру. “Исходя из вышеизложенного, не считается целесообразным или необходимым устанавливать нормативное значение содержания асбестовых волокон в питьевой воде”, – отмечается в исследовании.

Тем не менее в тексте неоднократно озвучены рекомендации по замене асбестовых труб на синтетические аналоги и отказ от использования новой асбестовой продукции. В итоге, документ получился неоднозначным – ВОЗ не нашел убедительной научной базы для обоснования отказа от асбестовых труб, но все же советует их не использовать. Причины столь противоречивой позиции мы рассмотрим в данном тексте.

Почему асбестовые трубы заинтересовали ВОЗ

Внимание ВОЗ к асбесту объясняется его широким использованием по всему миру. По словам исследователей, во множестве стран сохранился существенный объем водопроводных труб, изготовленных из асбеста. В странах Евросоюза, США, на Ближнем Востоке и Латинской Америке асбестовые водопроводы являются важной частью городской и сельской инфраструктуры. Также ряд государств активно используют асбестоцементную продукцию в строительстве – это Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Вьетнам, КНР и другие.

Их выбор обусловлен высокими эксплуатационными свойствами продукта – асбестовые трубы служат от 30 лет, могут проводить воду температурой до 115°С под давлением до 1,6 МПа, а в случае транспортировки холодной воды на них не образуется конденсат. Они не нуждаются в дополнительной термоизоляции (асбест очень плохо проводит тепло), не проводят электричество, не реагируют с почвой, в них не образуются отложения солей, они не окисляются.

С точки зрения обслуживания асбестовый трубопровод весьма эффективен – при монтаже не требуются сварочные работы. Достаточно изъять поврежденную секцию и поставить новую, вставив трубы в специальные герметичные муфты.

Отметим, что ранее в “Руководстве по оценке качества питьевой воды” от ВОЗ, опубликованном в 2008 году, было прямо отмечено, что “не существует убедительных доказательств того, что проглоченный асбест опасен для здоровья”.

В нынешнем исследовании также повторяются следующие слова: “Совокупный массив данных эпидемиологических исследований и тестов на животных, как указано в разделе 6, не поддерживает гипотезу, что пероральное попадание волокон асбеста вместе с питьевой водой может стать причиной повышенного риска развития рака” (“Асбест в питьевой воде”, ВОЗ, с.26). Из этих пассажей можно сделать однозначный вывод – асбестоцементные трубы безопасны для здоровья человека. Тем не менее, эксперты ВОЗ в заключении отрицают свои же высказывания рекомендациями по снижению доли асбестового водопровода.

Корень асбестовой проблемы

Причина столь алогичного подхода кроется скорее в области политики, чем науки как таковой. Дело в том, что в мире существует два вида асбеста – хризотиловый и амфиболовый. Первый добывается на территории Российской Федерации и Казахстана, месторождения второго по преимуществу разведаны в странах Западной Европы и Африки.

Между этими видами асбеста есть существенное отличие. Амфиболовый асбест имеет в своей формуле высокий удельный вес железа, что делает его устойчивым к воздействию кислот. При попадании в организм человека, к примеру, в легкие, он остается там на долгие годы, провоцируя тяжелые заболевания. Сегодня использование амфиболового асбеста запрещено во всем мире.

А вот хризотиловый асбест представляет собой гидросиликат магния и устойчивостью к воздействию кислот не обладает. Он выводится из респираторной системы человека за короткий промежуток времени, полностью перерабатываемый клетками-уборщиками легких, альвеолярными макрофагами. Его использовать можно, тем более что экономическая целесообразность этого доказывается хотя бы поступательным ростом потребности в хризотилцементной продукции в мире.

Теперь обратим внимание на то, что ученые в новом документе ВОЗ употребляют слово “асбест”, не делая разделение на хризотиловый и амфиболовый. Это объясняется тем, что открыв вред амфиболового асбеста для здоровья человека, Европа столкнулась с экономическими последствиями решения. Закупать хризотиловое сырье у России страны Запада не хотели, а использовать свое не могли – логичным следствием стал запрет всех видов асбеста, несмотря на их кардинальное различие по влиянию на человеческий организм.

Итогом стала продолжающаяся до сих пор борьба, в которой ученые находятся в крайне двусмысленном положении. С одной стороны, они не могут доказать вред хризотилового асбеста, но любое публичное утверждение о его безопасности повлечет за собой персональные санкции вроде лишения денежной должности, грантов и т.д.

Последствия документа

В рекомендациях ВОЗ по поводу асбестового трубопровода прямо указано, что коммунальным службам рекомендуют не трогать его без особой нужды. Это говорит как о долговечности материала, так и о гигантской сети асбестовых труб на Западе (в ЕС и США). Заменить их нет никакой возможности, да и надобности – а вот публично высказать общие слова о “вредном асбесте” велит корпоративная этика.

В России же данный документ значит только одно – хризотилцементный водопровод абсолютно безопасен для здоровья человека, ведь даже чрезвычайно негативно настроенные к данному виду материала организации не смогли доказать его вред.