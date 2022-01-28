 

Онищенко: Нельзя считать штамм «омикрон» живой вакциной от коронавируса

28.01.2022, 11:16, Разное
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Эпидемиолог Геннадий Онищенко объяснил, что нельзя считать штамм «омикрон» живой вакциной от коронавируса. Всё дело в его летальности, которую часто упускают из абсолютной статистики.
Эксперт объяснил, что если сравнивать «омикрон» с другими штаммами COVID-19, то он действительно менее летален и чаще протекает без осложнений или в лёгкой форме. В свою очередь, если брать во внимание сухую статистику с учётом количества смертей и осложнений, то он всё также представляет опасность для людей. Именно поэтому, уверен врач, не стоит считать его живой вакциной и надеяться на то, что удастся им переболеть и не прививаться.

Что касается вакцинации, то она, как и прежде, остаётся самым надёжным способом защиты от коронавируса. Онищенко отметил, что важна не только первая доза вакцины, но не менее важно своевременно пройти ревакцинацию. Только в этом случае организм будет максимально защищён, пишет NewInform.



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