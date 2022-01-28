 

Александр Градский в последние годы своей жизни скупал недвижимость

28.01.2022, 11:16, Разное
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Советский и российский певец Александр Градский в течение своей жизни скупал недвижимость и вкладывал денежные средства в земельные участки. Часть средств из личного бюджета он хранил не на счетах в банке, а наличными в своём доме.
На момент смерти музыканта в его собственности числилось около 10 тыс. квадратных метров земли. Львиную долю составляют два внушительных дома. Их общая площадь составляет 2,7 тыс. квадратов. Также имелись небольшие хозяйственные постройки и два помещения в зданиях. Всё это музыкант указывал в своей публичной декларации о собственности. Последним приобретением стала жилая квартира, площадью 172 квадратных метра.

Без жилплощади в не осталась его супруга Марина Коташенко, которой Градский купил квартиру. Это же он сделал и своим несовершеннолетним сыновьям. Впоследствии композитор переписал свою долю на жену и у неё же остаётся дом, записанный на имя вдовы, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».



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