Мнение: Заговор ЦРУ о «Гаванском синдроме» терпит крах

На днях ЦРУ фактически дезавуировало всю пропагандистскую кампанию о "Гаванском синдроме", в рамках которой несколько лет (!) утверждалось, что Россия или Китай якобы чем-то облучают американских дипломатов. Фактически, западные СМИ в течение нескольких лет кормили своих зрителей и читателей с лопаты самой примитивной теорией заговора. без каких-то фактических оснований.

ЦРУ признало, что американские шпионы/дипломаты не подвергаются нападениям со стороны иностранных противников. «Гаванский синдром» — это массовая истерия. Вот главные корпоративные СМИ, которые распространяют эту фальшивую теорию заговора.

В течение пяти лет основные корпоративные СМИ цитировали анонимных официальных лиц правительства США, которые безосновательно обвиняли Россию, Китай и/или Кубу в нападении на вашингтонских шпионов и дипломатов с помощью «импульсного микроволнового оружия», «оружия направленной энергии» или других экзотических технологий, которые с таким же успехом можно было взять из научно-фантастического фильма категории B.

Не было ни малейшего доказательства этой нелепой теории заговора, которая теперь полностью рухнула, но она распространилась, как лесной пожар, через господствующую прессу.

Не далее как в ноябре 2021 года газета Washington Post — один из самых надежных медиа-партнеров разведывательного сообщества США — транслировала миру экстраординарную угрозу: «Директор ЦРУ предупреждает российских шпионов о «последствиях», если они стоят за инцидентами с «гаванским синдромом».

За год до этого, в декабре 2020 года, New York Times продвигала странную теорию заговора: «Сообщение указывает на микроволновую «атаку» как на вероятный источник загадочных болезней, поразивших дипломатов и шпионов».

Официальная газета США цитирует официальный отчет, подготовленный по заказу Государственного департамента и подготовленный самыми яркими учеными Соединенных Штатов, в котором делается вывод о том, что группа североамериканских шпионов и дипломатов предположительно страдает от «головокружения, усталости, головных болей и потеря слуха, памяти и равновесия» и стала целью оружия «направленной импульсной радиочастотной энергии».

Однако в январе этого года излюбленная теория заговора репортеров нацсек врезалась в бордюр на скорости 90 миль в час, перевернулась и взорвалась.

« ЦРУ заявляет https://www.nbcnews.com/politics/national-security/cia-says-havana-syndrome-not-result-sustained-global-campaign-hostile-rcna12838 , что «Гаванский синдром» не является результатом продолжительной кампании враждебной силы », — сообщила NBC News 19 января. были и другие медицинские объяснения симптомов.

Ясно, что высшие должностные лица американской разведки одобрили утечку этой истории, потому что статья была написана в соавторстве с Кеном Диланианом, настоящим сотрудником ЦРУ, от которого когда-то отрекся его бывший работодатель, LA Times, за неэтичную пропаганду от имени шпионского агентства .

Официальное признание ЦРУ того, что Россия, Китай и Куба не атакуют его призраков страшными лучевыми пушками, должно забить гвоздь в гроб диковинной теории заговора, которую на протяжении пяти лет продвигают практически все крупные англоязычные СМИ. включая самые уважаемые газеты как в Соединенных Штатах, так и в Великобритании.

Multipolarista проанализировала этот натиск фальшивых новостей и обнаружила, что заговоры о «гаванском синдроме» активно продвигались следующими сетями истеблишмента:

New York Times

Washington Post

The Guardian

CNN

BBC

Associated Press

MSNBC

Fox News

The Independent

TIME

Politico

The Hill

и многое, многое другое.

<…>

Весьма поучительно наблюдать за тем, как ведущие СМИ с энтузиазмом продвигали эту фальшивую историю. Это показывает, как самые уважаемые газеты в Соединенных Штатах и ​​Соединенном Королевстве более чем готовы публиковать безрассудные теории заговора, когда это наносит политический ущерб противникам НАТО.

Все эти сенсации были переданы репортерам корпоративных СМИ их кураторами из ЦРУ и Пентагона. Эти стенографистки никогда не проявляли ни малейшего скептицизма, бездумно приписывая диковинные обвинения анонимным чиновникам.

В июне 2021 года Fox News заявила, что Россию подозревают в нападении на американских дипломатов «в атаках с «гаванским синдромом»» не только за границей, но даже в Вашингтоне, округ Колумбия.

В августе 2021 года MSNBC опубликовал нелепое видео под названием «Сенатор Шахин: Россия «на первом месте в списке подозреваемых» за направленные энергетические атаки на американцев».

Еще в августе 2017 года журнал Time недвусмысленно заявил, что «американские дипломаты на Кубе были ранены «звуковым оружием». Это объективно неверно.

В некоторых отчетах осторожно добавлялись оговорки о том, что не было убедительных доказательств того, что Россия, Китай или Куба стояли за этими так называемыми «атаками», но всегда предполагалось, что это были именно атаки.

Идея о том, что "Гаванский синдром" был результатом намеренного стремления иностранной державы причинить вред североамериканцам, была неоспорима для прессы. Это была святая догма, и ее просто нельзя было оспорить.

Вопрос, занимавший умы мальчишек (и девчонок) из ЦРУ/Пентагона в корпоративных СМИ, заключался не в том, подвергаются ли нападениям американские шпионы и дипломаты, а в том, кем? Какой злодейский противник США?

Основная пресса не остановилась, чтобы задаться вопросом, было ли это нападением; вместо этого сразу же перешел к вопросу: какое оружие отвечает? Экзотическое микроволновое оружие? Направленная энергия? Лучевые ружья, которыми вооружены российские коммунистические медведи в меховых шапках, завернутые в фольгу?

В мае 2018 года CNN подтвердила неомаккартистский заговор в отчете под названием «Что мы знаем о возможных «акустических атаках» на Кубе, а теперь и в Китае».

Затем эта масштабная кампания фейковых новостей получила одобрение со стороны New York Times со статьей в сентябре 2018 года под названием «Микроволновое оружие является главным подозреваемым в бедах сотрудников посольства США».

Этот блокбастер был на первой полосе «Серой дамы» и имел подзаголовок: «Врачи и ученые говорят, что удары микроволнами могли вызвать звуковые иллюзии и вполне реальное повреждение мозга у сотрудников посольства и членов их семей».

Статья размещена в научном разделе Times.

Тот факт, что эти диковинные обвинения были опубликованы в официальной газете США, дал другим средствам массовой информации зеленый свет для распространения теории заговора. И они сошли с ума.

В октябре 2020 года обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус, близкий союзник ЦРУ, опубликовал колонку под названием « Россия — очевидный подозреваемый в Гаванском синдроме, но доказательства неубедительны».

Затем, в декабре 2020 года, NBC News опубликовала аналогичную статью под названием «Гаванский синдром, вероятно, вызванный импульсной микроволновой энергией , как показало правительственное исследование».

Одним из соавторов этой истории был Кен Диланиан, голос ЦРУ, опубликовавший в январе этого года статью, в которой внезапно признал, что синдром Гаваны не был вызван атаками.

Поддерживаемая правительством Великобритании служба Би-би-си бездумно повторила теорию заговора: «Синдром Гаваны, вероятно, вызван направленными микроволнами — отчет США».

Этот последний эпизод в широко распространенных фейковых новостях — таких как истерия «Рашагейт» или заговор с использованием оружия массового уничтожения — показывает, что западным корпоративным СМИ не требуется ни малейшего доказательства, чтобы выдвигать экстраординарные, диковинные обвинения против официальных врагов Вашингтона. Если правительственный чиновник США намекнет, что Пекин, Москва или Гавана причастны к каким-то предполагаемым злодеяниям, воинствующие стенографистки в прессе найдут 200 причин, по которым мы должны немедленно поверить политически мотивированным обвинениям — и любой, кто сомневается в таких беспочвенных претензиях, будет заклеймен как «теоретик заговора» или «кремлевский агент».

В апреле 2021 года CNN дошло до того, что заявило, что теракты с «гаванским синдромом» происходят в самом центре Вашингтона. «США расследуют возможную загадочную направленную энергетическую атаку возле Белого дома », — сообщил CNN.

Затем, в мае, CNN продолжил эту историю столь же нелепой второй частью: «США расследуют второй подозреваемый случай загадочного «синдрома» возле Белого дома».

Несколько дней спустя к истерии с фейковыми новостями присоединилось, пожалуй, самое уважаемое СМИ в Соединенных Штатах, если не в мире, Associated Press.

«Растущая тайна предполагаемых энергетических атак вызывает обеспокоенность США», — сообщает AP.

В том же месяце Politico развил теорию заговора еще дальше, указав пальцем на Москву в статье под названием « Российское шпионское подразделение, подозреваемое в направленных атаках против американского персонала».

Эта «эксклюзивная» сенсация, естественно, была приписана исключительно анонимным правительственным чиновникам США.

В июне 2021 года The Guardian опубликовала статью под названием « Микроволновое оружие, которое может вызвать синдром Гаваны, существует , говорят эксперты».

Ее написал редактор международного отдела ведущей британской газеты Джулиан Боргер, бескомпромиссный ястреб , который также весьма дружелюбен с западными спецслужбами.

В сентябре 2021 года британская газета The Independent опубликовала нелепую кликбейтную статью «Что такое «гаванский синдром»? Внутри жутких атак «направленной энергии» на американских дипломатов ».

Что действительно жутко, так это то, как толпы западных репортеров будут послушно извергать одни и те же фальшивые новости без малейшего скептицизма.

Но теория заговора просто так не умерла — она была слишком политически полезна.

В октябре 2021 года издание Politico заявило: «Американские следователи все больше убеждаются в том, что за Гаванским синдромом стоят атаки направленной энергии ».

Либеральный журнал Slate размышлял: « Используют ли русские микроволновые печи для нападения на американцев? ”

По другую сторону Атлантики британская газета «Санди Таймс» заявила: « Американские дипломаты пострадали от новой атаки, связанной с Гаванским синдромом ».

Затем, в ноябре 2021 года, «Вашингтон пост» опубликовала смехотворный отчет: «Директор ЦРУ предупреждает российских шпионов о «последствиях», если они стоят за инцидентами с «гаванским синдромом».

Эту историю поддержали многие другие средства массовой информации, в том числе самый респектабельный вашингтонский протрамповский веб-сайт The Hill, заявивший: «Директор ЦРУ говорит, что если за терактами с «гаванским синдромом» стоит Россия , будут последствия ».

И это были не только средства массовой информации; к ним присоединились и академические круги.

В сентябре 2021 года уважаемый академический веб-сайт The Conversation опубликовал нелепую историю под названием «Ученые предполагают, что посольства США были поражены мощными микроволнами — вот как работает оружие».

Статья была написана Эдлом Шамилоглу, выдающимся профессором электротехники и вычислительной техники и заместителем декана по исследованиям и инновациям Инженерной школы Университета Нью-Мексико.

На веб-сайте было опубликовано заявление Бробдингнега о раскрытии информации: «Эдл Шамилоглу получает финансирование от AFOSR, DARPA и ONR для проведения фундаментальных исследований по разработке источников микроволнового излучения высокой мощности. Он также получает поддержку от промышленности (Verus Research, General Atomics, подразделение электромагнитных систем). Он является председателем IEC SC77C, который разрабатывает гражданские стандарты для защиты оборудования и инфраструктуры от IEMI».

В сентябре 2021 года The Conversation опубликовала еще одну статью под названием « Оружие направленной энергии стреляет болезненными , но несмертельными лучами — похожее ли оружие стоит за синдромом Гаваны?»

Он был написан Иэном Бойдом, профессором аэрокосмических инженерных наук в Университете Колорадо в Боулдере, который сообщил, что он «получает финансирование от Министерства обороны США, Министерства энергетики США, НАСА, корпорации Lockheed-Martin, Northrop-Grumman. Корпорация, L3-Harris Corporation.

Веб-сайт Defense One, поддерживаемый оружейной промышленностью, переиздал ту же статью под заголовком «Является ли оружие направленной энергии причиной Гаванского синдрома ?»

На этот заголовок косвенно ответил подзаголовок: «Как аэрокосмический инженер и бывший заместитель председателя Научно-консультативного совета ВВС США я могу засвидетельствовать эффективность такого оружия».

С такими "экспертами"…

Список фейковых новостей можно продолжать и продолжать.

Практически все крупные англоязычные СМИ внесли свой вклад в распространение этой теории заговора от имени правительства США — как они сделали это в то же самое время с рэкетом «Рашагейт».

Теперь, когда ЦРУ признало, что российские лучевые пушки или китайское микроволновое оружие не замешаны, что-нибудь изменится? Будет ли кто-либо или какое-либо учреждение нести ответственность?

Что ж, если говорить о полной безнаказанности ярых сторонников заговора «Путин контролирует Трампа», то маловероятно, что будут какие-то последствия. Бездумное повторение утверждений анонимных шпионов для подпитки необоснованных теорий заговора, которые помогают продвигать внешнеполитические интересы США, на самом деле является должностной обязанностью основных репортеров «национальной безопасности».

Если бы у нас были очки из классического романа Джона Карпентера «Они живут», это именно то, что говорилось бы в списках вакансий New York Times.

(с) Бен Нортон

https://multipolarista.com/2022/01/23/cia-havana-syndrome-conspiracy-media/ – цинк

