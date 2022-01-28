 

Мнение: Конвой свободы

28.01.2022, 11:09, Разное
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В Канаде проходит так называемый «Конвой свободы», организованный дальнобойщиками. С 15 января вступил в силу закон о «мандате», который по сути есть модификация «зеленого паспорта», дающего право на международные перевозки только для привитых водителей. В определенном смысле это ровно то, что сделали власти Санкт-Петербурга, запретившие посещение предприятий услуг и общественного питания непривитым. В Петербурге против этой нормы выступили две сотни заведений, в Канаде на марш вышли десятки тысяч большегрузных автомобилей и в общей сложности до полутора миллионов человек. Они намерены пройти с запада Канады на восток, собирая по пути сторонников и выдвинуть требования канадскому премьеру Трюдо лично.

Трюдо вчера заявил об уходе на самоизоляцию в связи с ухудшением самочувствия, но это, скорее, вариант медвежьем болезни.

Не стоит преувеличивать значение этой акции, хотя она, безусловно, беспрецедентна по количеству принимающих в ней участие. Требования протестующих локальны: отменить «мандат». Однако понятно, что если правительство Канады отменит его, далее весьма вероятна уже цепная реакция с требованиями снять все ограничения и введенные «паспорта» для всех видов деятельности.

Канада при этом, как и Австралия — заповедник глобального фашизма и одна из стран, где «успехи» в создании системы медицинского апартеида выглядят наиболее внушительно. Поэтому и реакция людей, терпевших всё происходящее, но в какой-то момент не выдержавших. Принцип Ле-Шателье в приложении к социальным процессам. Начинается откат.

Для России это вполне показательный урок. Фашизму можно противостоять. Да, Россия в отличие от Канады — прямая диктатура, и вне всякого сомнения, подобный марш на Москву встречала бы дивизия Дзержинского, а над колонной летали бы уже соколы Путина, натренированные бомбить сирийские школы и больницы. И главное — организаторы подобного марша давно бы сидели в Матросской тишине по обвинению в терроризме. Поэтому вряд ли подобный марш у нас возможен. Однако если невозможно провести точечную масштабную акцию протеста, которую режим, безусловно, задавит, вполне возможно создать перманентный массовый распределенный протест по всей стране. Тогда дивизия Дзержинского просто не в состоянии будет взять под контроль всю территорию, а для соколов будет слишком много целей, которые нужно стереть с лица земли.

Массовый бойкот и массовая солидарность вполне могут носить разные формы. В Канаде — так, у нас — иначе. Но суть остается прежней: если мы считаем себя людьми, то и вести нужно себя по-человечески. И уж тем более нам, которые так любят гордиться памятью предков, загнавших и забивших фашизм в его логове. Логово российского фашизма известно — это бункер нашего фюрера. Оттуда он выполз, и там его нужно и закопать. Иначе зачем все эти парады Победы и надписи «Можем повторить». Можем что?

Источник: Эль Мюрид



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