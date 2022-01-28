 

Необычный метод улучшения сна советского врача Бутейко заинтересовал жителей США

28.01.2022, 10:30, Разное
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Нестандартный и весьма радикальный метод улучшения сна советского врача Константина Бутейко заинтересовал жителей США. Эксперт предлагал заклеивать рот клейкой лентой на всю ночь.
Фитнес-тренер из Лос-Анджелеса Алексис Фишер пояснила своим поклонникам в социальной сети о весьма нестандартном методе борьбы с поверхностным сном и бессонницей. О способе она узнала при изучении работ советского врача Константина Бутейко. Именно он ещё в 50-х выдвинул теорию о том, что все трудности во время сна могут быть связаны с дыханием через рот. От этого не только страдают дыхательные пути, но и качество сна. Для улучшения требовалось заклеить рот пластырем или клейкой лентой. Подобный метод должен существенно улучшить качество сна.

Алексис Фишре рассказала, что сама лично на себе испытала работоспособность теории советского врача, чем заинтересовала многих поклонников. Изначально ей пришлось очень нелегко, так как клейкая лента доставляла дискомфорт. Несмотря на это, тренер продолжила эксперимент. В итоге подобное ограничение позволило испытать самый глубокий сон из возможных. Также заклеенный рот позволяет избавиться от неприятного запаха во рту, кариеса и храпа, пишет интернет-издание iReactor.



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