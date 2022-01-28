В Китае чиновники во главе с губернатором вышли убирать мусор с улиц

Мусорный коллапс в китайском городе Чэнду привёл к тому, что губернатор провинции Ли Чжанбэй лично взял в руки мешок, перчатки и отправился на уборку мусора.

Воодушевлённые примером губернатора, более 10 тыс. городских чиновников присоединились к спонтанному субботнику.

Ли Чжанбэю 76 лет, он возглавил провинцию после того, как его предшественник был отправлен в трудовые лагеря из-за подозрений в лени и праздности. Мусорный коллапс губернатору достался в наследство от предшественника: если в 2019 году в городскую управу поступило 8 жалоб на неубранный мусор, то в 2020 году их число возросло до 13. Новый губернатор лично занялся уборкой на улицах: он сам проинструктировал рабочих о том, как следует собирать мусор, и вышел с мешком на улицы вместе с сотрудниками своего аппарата.

Вскоре к ним присоединились работники местных райкомов партии, муниципальные служащие, народные милиционеры и другие чиновники. После окончания уборки губернатор нанёс личный визит всем гражданам, жаловавшимся на мусор, и извинился перед ними за нерасторопность коммунальщиков.

– Проблема мусора в нашем городе стоит остро, но она решается. Мы просим прощения перед всеми тремя гражданами, которые с начала года пожаловались на мусор в их дворах. Все ответственные за его появление уже отправлены в трудовые лагеря, а мы готовы решать проблему своими силами. Великий председатель Си объявил, что к 2025 году в Китае не останется ни одного брошенного в неположенном месте фантика, и мы готовы исполнять его мудрое повеление, – заявил губернатор Ли Чжанбэй.

—