Бразильский военный рассказал как помогал поймать инопланетянина в 1996 году

В январе 1996 года в Бразилии произошел так называемый “инцидент в Варжинье”, когда якобы случилось крушение НЛО и в городе Варжинья несколько человек видели странных существ.

Об этом случае есть очень мало достоверной информации, в основном лишь слухи и сплетни. В том числе рассказывают о том, что бразильским военным удалось захватить живыми двух инопланетных существ.

Недавно исследователь НЛО Эдисон Бонавентура разыскал человека, который в 1996 году был одним из военных, вызванных в Варжинью. Человека зовут Сауло Хосе Мачадо и он рассказал как помогал перевозить одного из пришельцев.

Видео с этим интервью на португальском языке было размещено на YouTube-канале “Enigmas e Mistérios” (позже, увы, этот ролик был переведен в режим с ограниченным доступом).

По словам Мачадо, он был младшим солдатом в январе 1996 года, когда его жизнь навсегда изменилась после поездки с другими солдатами со своей базы в Белу-Оризонти в юго-восточную Бразилию в Варжинью для операции, детали которой им почему-то вообще не рассказали.

То, что операция была странной, военные заподозрили сразу, так как им было приказано взять винтовки, но не брать к ним патроны. И не успели они высадиться в нужном месте, у леса, как увидели, что двое других солдат тащат из леса какое-то необычное существо.

“Первое, что привлекло мое внимание, это очень большая голова. Голова была по размерам совершенно непропорциональна телу. И очень большие красные глаза. А затем, за те 10 или около того секунд, что я видел его, я заметил, что его тело покрыто чем-то вроде жира. Темное, красноватое, что-то вроде цвета железа, но очень маслянистое, со странным запахом, который напомнил мне запах ацетона”, – рассказывает Мачадо.

В видеоинтервью Мачадо показал свой рисунок того существа, которое он видел.

Его описание внешности существа сходится с описанием, которое было известно ранее от местных жительниц (три сестры и их мать). Они рассказали, что существо было небольшого роста, с большой головой, большими красными глазами, худым телом, с всего двумя пальцами на ногах и коричневатой кожей.

Мать девушек рассказывала, что когда пришла на то место, где ее дети увидели это существо, то тут же почувствовала сильный запах аммиака.

Согласно слухам, примерно через два дня после того как было поймано первое существо, было обнаружено второе такое же существо. Поступали также сообщения о том как солдаты побывали на месте крушения НЛО и забрали с собой его обломки.

Некоторые люди утверждали, что два раненых “инопланетянина” сначала были доставлены в медицинскую клинику, прежде чем их увезли военные.

Уфолог Эдисон Бонавентура считает Сауло Хосе Мачадо заслуживающим доверия военным свидетелем того, что можно назвать аналогом Розуэлльского инцидента в Бразилии.

Что касается официальной реакции местных властей на распространившиеся слухи о крушении НЛО и пришельцах, то полиция Варжиньи заявила следующее:

“Эти молодые женщины и их мать видели гражданина, известного как Мудинью, который, вероятно, имеет некоторую умственную отсталость и чьи физические характеристики соответствуют описанию, что делает вероятным предположение о том, что этот гражданин, вероятно, был грязным, из-за проливных дождей. Когда его увидели присевшим к стене, три перепуганные женщины приняли его за космическое существо”.

Что касается присутствия военных и машин Скорой помощи в этом районе в тот вечер, то было заявлено, что они находились там по другой причине.