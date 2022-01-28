«Внутри них было что-то, похожее на детали внутри лампочки» – житель США рассмотрел летающие сферы с близкого расстояния

С обществом по изучению аномальных явлений Singular Fortean Society связался 44-летний Шейн Тейлор, который рассказал о своей встрече с множеством дружелюбных оранжевых сфер, которые он увидел в канун Рождества 2014 года.

Тейлор ехал по Сион-Черч-роуд недалеко от Хикори, Северная Каролина, примерно в 8 часов вечера, когда перед ним быстро пронесся оранжевый световой шар.

“Ни с того ни с сего, я еду по дороге и этот оранжевый световой шар со свистом проносится мимо моего лобового стекла, примерно в дюйме от меня. Я ехал со скоростью 55 миль в час, просто несусь по дороге, и этот оранжевый светящийся шар просто пролетает прямо мимо меня”.

Тейлор тут же остановил свой автомобиль рядом с пустым полем и вышел. Он сразу увидел еще дюжину сияющих люминесцентным светом сфер, сгруппированных вместе, плавающих рядом с ним.

По его словам, некоторые из них парили на уровне глаз, а другие были немного выше, но они были настолько близко, что Тейлор подумал, что если бы он протянул руку, он мог бы почти коснуться одного из них.

“Я вышел из машины и посмотрел вверх, и увидел около дюжины этих оранжевых светящихся шаров. Некоторые из них были примерно в пяти футах, другие в десяти футах от меня, но все они просто спокойно парили рядом”, — сказал он.

Свечение каждой сферы регулярно и хаотично становилось ярче или тусклее, и их движение тоже отличалось, пока одни парили почти неподвижно, другие плавно перемещались по воздуху.

“Можно было подумать, что это живые существа, потому что пульсация их свечения напоминала сердцебиение, однако их пульсация была неритмичной. Их парение в воздухе были самой красивой вещью, которую я когда-либо видел, очень грациозное, как бабочки. Очень плавное. Казалось, что они могли двигаться с любой скоростью, какую хотели”.

Когда Тейлор осматривал шары, он заметил, что внутри них есть что-то, похожее на то. что присутствует внутри лампочки.

“Это не было просто сгустком света, это явно была какая-то конструкция”, — пояснил он.

Вернее, поначалу он так подумал.

“Но едва я подумал об этом, как сфера тут же потускла и там явно не было никакой посторонней “начинки”. Не было никакой структуры внутри них, эти шары просто могли полностью исчезать и потом они снова вспыхивали”.

«Внутри них было что-то, похожее на детали внутри лампочки»: Житель США рассмотрел летающие сферы с близкого расстояния

Тейлор стоял там в полной растерянности, не понимая с чем именно он столкнулся.

“Я смотрел на эти вещи и в уме я искал логическое объяснение. Но это были не фонарики, не дроны, эти шары казались разумными”.

Охваченный благоговением мужчина несколько минут наблюдал за оранжевыми шарами, пока те не собрались в одну кучу и не улетели.

“Единственный раз, когда я заметил закономерность в их действиях, это когда они ушли. Они все влетели в одну и ту же общую область и улетели, вытянувшись в линию. Я наблюдал за ними, пока они не погасли. Они погасли, и там больше ничего не было”.

Тейлор описал эту встречу как странную, но дружелюбную.

“Это было действительно странно. В этом опыте было что-то похожее на сон, но я все еще был в сознании и осознании. Это было действительно дико. Когда я вышел из машины, и они были прямо там, это было похоже на то, что они были привлечены ко мне, как будто они заметили меня и сказали: “Вот мы, вот кто мы”. Для меня это было дружелюбно, как дружеское общение. Я знаю, что так странно говорить “взаимодействие”, но мне так казалось”.

Когда его спросили, почему он не попытался сфотографировать шары, Тейлор ответил, что в то время это казалось ему неправильным.

“В тот момент у меня еще не было личного мобильного телефона. У меня был рабочий телефон с очень дрянной камерой, и я действительно держал его в руках, пока это происходило, и я клянусь, это самая странная вещь в мире, но я чувствовал, что это будет грубо по отношению к ним. Я не хотел портить общение. Я помню, как подумал: “Я мог бы попытаться сделать фото, но, скорее всего, он все равно не выйдет, так что я даже не буду беспокоиться””.

Сразу после того, как шары улетели, Тейлор заметил совсем рядом с полем церковь, которая была примерно в четверти мили от него. И он увидел, что из церкви выходят люди после рождественской службы. Он поехал к ним и стал спрашивать у них, видели ли они то, с чем сейчас столкнулся он.

“Их было, может быть, четверо или пятеро, я приехал к церкви и спросил этих людей: “Вы это видели?”. Один парень сказал: “Да, это был Санта и его олени” или что-то в этом роде. Но в группе была женщина, которая действительно заинтересовалась моим вопросом. Она спросила меня: “Как они выглядели?”.

Потом я вспомнил, что пока я стоял и смотрел на шары, мимо меня проехало как минимум пара машин. Может быть они не видели их, но может быть видели и решили продолжить ехать”.

На следующий день, в Рождество, Тейлор проснулся с опухшими глазами.

“Мои глаза горели и покраснели, и так было два или три дня”, — сказал он.

После этого Тейлор несколько лет не думал об этом случае, прежде чем решил изучить его подробнее. Когда он это сделал, он обнаружил, что в канун Рождества и в день Рождества 2014 года было много сообщений о наблюдениях НЛО.

По данным Национального центра сообщений об НЛО (NUFORC), за эти два дня было сообщено о нескольких десятках НЛО, многие из которых по описаниям были похожи на то, что видел Тейлор – оранжевые шары.

С тех пор Тейлор не может забыть о том, что с ним произошло.

“Я потом возвращался в этот район несколько раз. Я не знал, что я ожидал найти. Я часто задавался вопросом, произошло ли там что-нибудь еще, кроме этого”.

Что касается его собственного опыта, то “это было ошеломляюще”, — сказал он.