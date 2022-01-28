На Мосбирже укрепился курс рубля

…после заявления МИД РФ о недопустимости войны с Украиной.

На Мосбирже укрепился курс рубля после заявления МИД РФ о недопустимости войны с Украиной, свидетельствуют данные торгов. На 16:49 мск доллар торговался на уровне 77,45 рублей, евро — 86,33 рублей.

Курс доллара на Мосбирже

Незадолго до этого замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что «наша страна ни на кого нападать не собирается», а министерство считает «неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами». По состоянию на 16:49 мск индекс Мосбиржи поднялся до 3523,75, индекс РТС — 1432,69. К 18:00 мск индексы незначительно снизились: до 3474,72 и 1406,22 соответственно. На данный момент курс доллара остается ниже отметки в 78 рублей, курс евро не превышает 87 рублей.

Днем ранее курс доллара превысил 80 рублей (впервые с ноября 2020 года), евро — 90 рублей (впервые с июля 2021 года).

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Рубль слабеет на фоне напряженности вокруг ситуации с Украиной, считают аналитики. Ранее Госдепартамент США распорядился эвакуировать семьи американских дипломатов из Украины из-за «угрозы военных действий со стороны России». Также НАТО объявило об увеличении своего присутствия на территории Восточной Европы. На фоне ослабления российской валюты Forbes заметил, что совокупное состояние 104 российских миллиардеров с 20 декабря 2021 года по 25 января 2022 года сократилось на $27,9 млрд.

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