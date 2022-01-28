Мнение: Путин отменил гильотину для криптовалютчиков

Владимир Путин посовещался в режиме видеоконференции с членами правительства, во время которого не поддержал предложение Центробанка о полном запрете криптовалют на территории России. Как не поддержал и полный запрет майнинга.

Bloomberg пишет, что Путин поддерживает предложение ограничить майнинг регионами с избытком электроэнергии, такими как Иркутск, Красноярск и Карелия.

На совещании с членами правительства Путин призвал министров и ЦБ в ближайшее время прийти к соглашению о том, как регулировать криптовалюту. «Здесь у нас тоже есть определенные конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге».

Неделю назад я писал: «Если майнинг и оборот криптоволюты в России будут полностью запрещены, проблемы, связанные с майнингом и криптовалютой будут решены кардинально. Как избавление от перхоти при помощи гильотины…».

И спросил: «Покровители мегакриптоферм, работающих в Иркутской области, смогут пролоббировать создание в регионе «свободной экономической зоны», где майнинг все-таки сохранится? В виде исключения… Или все оборудование с иркутских мегаферм, стоимостью в не одну сотню миллионов долларов, перекинут, к примеру, в Приднестровье?».

Выходит, что Путин ответил на мой вопрос?

Фотография совещания отсюда

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