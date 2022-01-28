 

Мнение: Путин отменил гильотину для криптовалютчиков

28.01.2022, 1:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Владимир Путин посовещался в режиме видеоконференции  с членами правительства, во время которого не поддержал предложение Центробанка о полном запрете криптовалют на территории России. Как не поддержал и полный запрет майнинга.

Bloomberg пишет, что Путин поддерживает предложение ограничить майнинг регионами с избытком электроэнергии, такими как Иркутск, Красноярск и Карелия.

На совещании с членами правительства Путин призвал министров и ЦБ в ближайшее время прийти к соглашению о том, как регулировать криптовалюту. «Здесь у нас тоже есть определенные конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге».

Неделю назад я писал: «Если майнинг и оборот криптоволюты в России будут полностью запрещены, проблемы, связанные с майнингом и криптовалютой будут решены кардинально. Как избавление от перхоти при помощи гильотины…».

И спросил: «Покровители мегакриптоферм, работающих в Иркутской области, смогут пролоббировать создание в регионе «свободной экономической зоны», где майнинг все-таки сохранится? В виде исключения… Или все оборудование с иркутских мегаферм, стоимостью в не одну сотню миллионов долларов, перекинут, к примеру, в Приднестровье?».

Выходит, что Путин ответил на мой вопрос?

Фотография совещания отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.10 / “Мозг стареет на 10 лет”: Ученые предупредили о неожиданных последствиях COVID-19

12.10 / Великобритания закупит этой зимой рекордное количество ватников

28.12 / Назван новый способ избежать заражения коронавирусом

04.03 / Физики допустили существование неизвестной науке темной энергии

13.07 / Кэти Перри выразила сомнение в способности Канье Уэста стать президентом США

12.01 / Григорий Распутин – человек из народа на вершине власти

13.08 / Солист группы «На-На» Политов рассказал о роли Бари Алибасова в браке Пугачевой и Киркорова

15.01 / От самосострадания до управления тревогой: 8 книг, которые помогут стать лучшей версией себя

30.11 / Мнение: Жизнь иллюстрирует “Кровь износа”

25.11 / Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский оказался фанатом пришельцев, а в поместье его дяди приземлялся НЛО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика