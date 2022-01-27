Путин выступил против полного запрета криптовалют в России

Президент РФ Владимир Путин не поддержал предложение Центробанка о полном запрете криптовалют на территории России, однако выступил за регулирование майнинга, о чем ранее говорили в правительстве. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, Путин поддерживает предложение ограничить майнинг регионами с избытком электроэнергии, такими как Иркутск, Красноярск и Карелия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом отказался сообщить агентству позицию Путина и сказал, что российский лидер приказал правительству и ЦБ урегулировать свои разногласия. Пресс-службы правительства и Центробанка еще не ответили на запрос Bloomberg по поводу хода переговоров.

Накануне Путин призвал правительство и ЦБ в ближайшее время прийти к соглашению о том, как регулировать криптовалюту. «Здесь у нас тоже есть определенные конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге», — сказал Путин на заседании правительства, признав, что есть и риски, связанные с криптовалютой.

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До этого за регулирование криптовалют в РФ, а не за их полный запрет, высказался Минфин. В министерстве отмечали, что россиянами открыто несколько млн криптовалютных кошельков, объем средств на которых составляет около 2 трлн рублей.

Обсуждение регулирования криптовалютного рынка в РФ началось после того, как ЦБ 20 января опубликовал доклад «для общественных консультаций», в котором предложил полностью запретить майнинг и оборот криптовалюты в РФ в связи с «рисками». Регулятор предложил ввести ответственность для людей и организаций за использование криптовалюты в качестве средства платежа.

Россия, по данным Кембриджского университета на август 2021 года, занимает третье место в мире по майнингу криптовалют. Доля РФ в майнинге по всему миру 11,23% ее обгоняют только Казахстан (18,1%) и США (35,4 %).

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