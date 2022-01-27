Мнение: Переворот в Буркина-Фасо наносит удар по Франции

Зрадофильская статья на "Рейтерс". Военный переворот в Буркина-Фасо трактуется как тяжелый удар по Франции в целом и по Макрону в частности. Рассыпается многолетняя стратегия, которой Франция придерживалась в северо-западной Африке с начала 10х годов.

Переворот в Буркина-Фасо наносит удар по Франции

Военный переворот в Буркина-Фасо наносит еще один тяжелый удар по угасающим усилиям Франции по стабилизации региона Сахель, где усилились исламистские боевики, а отношение людей к бывшим колониальным хозяевам ожесточилось. Последовательные перевороты в Мали, Чаде, а теперь и в Буркина-Фасо ослабили местные союзы Парижа, придали смелости джихадистам, которые контролируют большие участки территории, и открыли двери для России , чтобы заполнить образовавшийся вакуум.

Дипломаты предупреждают, что рост насилия может дать новый импульс миграции из Западной Африки в Европу. Это также угрожает международным операциям по добыче полезных ископаемых и стабильности таких стратегических французских партнеров, как Кот-д'Ивуар и Сенегал. Были достигнуты тактические военные успехи с тех пор, как Франция вмешалась в свою бывшую колонию Мали в 2013 году, чтобы предотвратить наступление боевиков на столицу Бамако, прежде чем возглавить усилия Запада по стабилизации региона.

Она руководила операциями, нацеленными на высшее руководство «Аль-Каиды» и региональных филиалов «Исламского государства». Некоторые аналитики говорят, что выход Франции сейчас может привести к проблемам.

«Это (переворот в Буркина-Фасо) ставит французов в затруднительное положение, потому что они сильно пострадали в Мали… Вся региональная борьба требует, чтобы они тесно сотрудничали с тем, кто стоит у власти», — сказал Майкл Шуркин, бывший Офицер ЦРУ и директор глобальных программ консалтинговой компании 14 North Strategies.

«Если они (французы) уйдут, то все это полностью развалится».

Это ставит президента Франции Эммануэля Макрона перед трудным выбором, который, как ожидается, будет добиваться переизбрания через несколько недель и хочет подчеркнуть свои лидерские качества. «Я хотел бы напомнить вам, что нашим приоритетом в регионе является борьба с исламистским терроризмом», — заявил дерзкий Макрон в ответ на переворот в Буркина-Фасо. Удастся ли ему это, неясно.

Политика Макрона в Сахеле с 2017 года заключалась в том, чтобы возложить на местные силы ответственность за собственную безопасность в долгосрочной перспективе. Для этого были развернуты тысячи французских военнослужащих и ежегодно тратился 1 миллиард евро на операцию «Бархан».

Но два переворота в Мали за последние 18 месяцев, когда хунта теперь отказывается уйти в сторону для гражданского перехода, перевернули эту стратегию. Макрон стремился приспособиться. В июне прошлого года он начал сокращать численность войск с 5000 до 4000 человек с целью сократить контингент вдвое в конце этого года.

Он покинул три ключевые базы на севере Мали, чтобы вернуть контроль над безопасностью малийским властям и Организации Объединенных Наций, у которой в стране размещено около 14 000 миротворцев.

Цель состояла в том, чтобы сосредоточить усилия Франции на борьбе с терроризмом, выследить исламистских лидеров и взрастить европейскую оперативную группу специального назначения — Такуба — для сопровождения местных войск в операциях и сигнализировать о том, что Европа может объединиться для общего дела.

Но отношения Франции с малийской хунтой, которую она хочет убедить принять переход к демократии, рухнули до такой степени, что Макрону пришлось отменить планы посетить войска, дислоцированные в Мали, на Рождество после того, как хунта отказалась с ним встретиться. Обвинив Париж в том, что он бросил его после ухода из северных городов, хунта обратилась к наемникам, связанным с Россией, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту.

Когда Франция в 2013 году вторглась в Мали, ее истребители сыграли ключевую роль в остановке наступления исламистов. Девять лет спустя те же военные самолеты в ноябре сбрасывали сигнальные ракеты, чтобы предупредить мирных жителей, блокирующих французские военные колонны.

Жесткие санкции, введенные региональным экономическим блоком ЭКОВАС в отношении Мали, не остановили хунту. Наоборот, люди отвернулись от блока, обвиняя его в том, что он является лакеем Франции. Россия и Китай наложили вето на поддерживаемые Францией усилия по введению новых санкций ООН, что создало ощущение, что Франция настроена против малийцев.

Это растущее разочарование вылилось в Буркина-Фасо в понедельник. Репортер Reuters увидел, как группа людей сожгла французский флаг всего через несколько часов после переворота, а плакаты гласили: «Вместе мы скажем Франции нет. Дерьмовая Франция!» «Сегодня жители Буркина-Фасо просят поддержки России, чтобы она сопровождала их в этой ожесточенной борьбе, навязанной нам», — заявил Рейтер сторонник переворота Армель Каборе.

Силы Такуба состоят из 14 стран, большинство из которых восточноевропейские и скандинавские. Его численность на местах — около 600 человек, включая медицинские и логистические группы — имеет скорее символическое, чем оперативное значение.

Но сейчас европейцы глубоко обеспокоены присутствием России, наемников и политическим кризисом.

«Никто не знает, что делать. Никто не хочет оставаться любой ценой. В Мали хунту нужно убедить согласиться на заслуживающий доверия переход. Но мы последуем за французами», — сказал европейский дипломат, чья страна участвует в оперативной группе Такуба. .

Франция отчаянно пытается гарантировать, что никто не уедет, сделав ставку на «европеизацию» интервенции в Сахеле. Некоторые подтвердили свою приверженность, например, Эстония. Швеция придерживалась планов вывести около 100 человек в марте.

Но это зависит не только Франции. Хунта Мали на этой неделе попросила Данию немедленно вывести войска, которые она развернула в начале января в составе Такубы, несмотря на то, что позже Копенгаген заявил, что у них есть четкое приглашение быть там.

Если хунта решит попросить Такубу уйти, это сильно ограничит Париж. По словам официальных лиц, Нигер, который в настоящее время является основной оперативной базой Франции в регионе, уже исключил возможность принятия дополнительных иностранных сил.

Дипломаты говорят, что цена полного вывода войск будет слишком высока для Франции, учитывая военную славу, которую она заслужила у ключевых союзников, включая Соединенные Штаты. Но, возможно, ему придется еще раз уточнить свою стратегию.

«Возможно, Бархан исчезнет, ​​и тогда французы просто еще больше сместят свое внимание на прибрежные страны», — сказал Шуркин из консалтинговой компании 14 North Strategies.

https://www.reuters.com/world/africa/burkina-faso-coup-blow-france-sahel-military-mission-unravels-2022-01-25/ – цинк

В целом, на французском заднем дворе знатно полыхает – неоколониальная империя трещит по швам.

Уткин придет – порядок наведет.

Нигер следующий?

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