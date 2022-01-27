Павел Мамаев женился на подруге своей бывшей жены Аланы

Сегодня днем полузащитник футбольного клуба “Химки” Павел Мамаев и Надежда Санько поженились. Фотографии и видео с церемонии бракосочетания появились в соцсетях. Для регистрации брака в одном из московских дворцов бракосочетания невеста выбрала белое платье простого кроя с рукавами до локтя и черным поясом на талии, а жених – темно-серый костюм и рубашку. После молодожены с родственниками и друзьями отметили это радостное событие в ресторане.

Павел сделал предложение своей возлюбленной, которая была лучшей подругой его уже экс-супруги Аланы, за неделю до Нового года. Произошло это вскоре после того, как в сети появились кадры, на которых у Надежды виден округлившийся живот, хотя сама она беременность пока не подтвердила.

Это был самый сказочный и счастливый день, – написала Санько в Instagram.

Во время помолвки спортсмен подарил ей кольцо Graff с крупным бриллиантом прямоугольной формы. Стоимость такого ювелирного украшения начинается от 9 тысяч долларов в зависимости от числа карат. Вскоре с этим кольцом произошла не очень приятная история: возвращаясь с новогодних каникул, которые пара провела в Дубае, таможенная служба задержала их на въезде в страну. По официальным данным, Мамаев не задекларировал стоимость драгоценности, что и стало причиной задержания пары на границе. Им в итоге пришлось выплатить крупный денежный штраф (был ли им назначен административный срок, не сообщается).

Напомним, Алана Мамаева подала на развод с супругом после восьми лет брака в марте прошлого года, уточнив, что причиной тому стала измена Павла. Как позже оказалось, разлучницей стала лучшая подруга Аланы – Надежда Санько. Сейчас Алана живет с двумя детьми: дочерью Алисой от Мамаева и сыном Алексом от чемпиона мира по кикбоксингу Александра Липова. Несмотря на измену, Мамаева рассказывала своим подписчикам, что их развод прошел мирно и она решила не требовать у него алименты. Но когда Павел отказался от родительских прав в отношении сына, которого воспитывал как своего, девушка изменила свое решение:

Предательство можно пережить, но предательство ребенка — никогда. До сих пор не могу поверить, что это из-за алиментов. Столько времени заниматься усыновлением, чтобы перед разводом отказаться от ребенка, которого он держал за руку и обещал всегда быть его папой….

В августе прошлого года она подала в суд. В заявлении она потребовала не только алименты для их дочери, но и автомобили марок Bentley и Range Rover. Впрочем, футболист отказался платить алименты, поэтому реакция Аланы на дорогое кольцо для ее бывшей лучшей подруги была бурной.

Только в нашей стране футболист может покупать кольцо за 12 миллионов рублей и судиться за алименты, – писала она у себя в сторис.

Разлад в семье Мамаевых начался после того, как в октябре 2018 года Павел вместе с нападающим “Зенита” Александром Кокориным стал участником двух драк в Москве. 11 октября того же года Мамаев был арестован и отправлен СИЗО Бутырской тюрьмы на два месяца. Несмотря на то, что позже футболист был освобожден под залог, уже весной 2019 года Павел был приговорен к одному году и пяти месяцам лишения свободы. После двух с половиной месяцев в колонии общего режима Мамаева освободили по УДО.