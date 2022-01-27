Джейсон Момоа живет в фургоне после расставания с Лизой Боне: фото дня

Джейсон Момоа после расставания с Лизой Боне (они были вместе 16 лет) переехал в трейлер. В этом уверены репортеры The Sun, которые опубликовали фото исполнителя роли Аквамена у дома на колесах. Известно, что временно Момоа припарковался на лужайке у своего друга в городке Топанга, Калифорния. Он расположен в 33 километрах от Лос-Анджелеса. Многих обеспокоил внешний вид актера: рваная футболка, старые джинсы, борода и лохматые волосы. Поклонники предположили, что Момоа сейчас не до внешнего вида и он погружен в личные переживания. Неизвестно, навсегда ли он покинул их с Лизой особняк в Лос-Анджелесе стоимостью 3,5 миллиона долларов или же вскоре они его будут продавать и делить.

По фото некоторые узнали в доме на колесах фургон марки Ford стоимостью 750 тысяч долларов, которым Момоа владеет не одни год. Он был изготовлен на заказ, и Момоа даже брал его на премьеру “Аквамена” в 2018 году. Этот трейлер класса “люкс” – часть коллекции Джейсона, в которую также входят его любимые мотоциклы.

Напомним, звезда фильма “Аквамен” и сериала “Игра престолов” Джейсон Момоа и актриса Лиза Боне познакомились в 2005 году через общих друзей. В интервью актер не раз признавался, что влюбился в Лизу намного раньше, когда впервые посмотрел сериал “Шоу Косби” с ее участием. На тот момент ей было 17 лет, а Джейсону – всего 5. Помимо общих с Джейсоном детей, у актрисы есть взрослая дочь Зои Кравиц от брака с музыкантом Ленни Кравицом.

О расставании супруги объявили в середине января, опубликовав совместное заявление в Instagram:

Итак, делимся новостью о том, что мы расстаемся. Мы решили рассказать об этом не потому, что считаем это достойным для освещения в прессе, а чтобы дальше идти по жизни с честью и достоинством. Любовь между нами осталась, просто она развивается теперь в другом направлении. Мы освобождаем друг друга для того, чтобы быть теми, кем мы учимся быть.

Причину Джейсон и Лиза не озвучили, но анонимные источники утверждают, что они долго пытались сохранить брак:

Они разошлись из-за разных целей. Несколько лет назад Джейсон изо всех сил пытался найти работу. Сейчас его карьера процветает. Актер хочет продолжать активно сниматься. А Лиза не готова сопровождать мужа в поездках по разным городам. Ей нравится жить в Лос-Анджелесе, — рассказал инсайдер изданию People.

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