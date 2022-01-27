 

В 2022 году в России пройдет индексация налогов

27.01.2022, 15:31, Разное
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ФНС России объявила о начале процедуре индексации налогов.

По словам чиновников, такие действия необходимы для борьбы с растущей инфляцией. Меры по индексации налогов включают повышение суммы уплачиваемого налога/сбора на процент инфляции.

в России пройдет индексация налоговВ инструкции ФНС дана формула расчета для суммы, которую граждане и организации будут уплачивать в бюджет: А = N+8%, где N – стандартная сумма налога (например 13% от зарплаты в 100 тысяч – 13 тысяч рублей), 8 – процент инфляции, на которую умножается сумма N.

В качестве примера, на сайте налоговой службы приводится расчет: Заработная плата в 100 тысяч рублей, соответственно сумма НДФЛ составит 13 тысяч рублей. Индексированная сумма составит 13 000 + 8% = 14 040 рублей.

– В прошлом году из-за пандемии и угроз США инфляция составила более 8-ми процентов, это значит, что в абсолютном значении, в бюджет стало поступать на 8% меньше средств с налогов. Поэтому нами было принято такое решение. Просим граждан и бизнес отнестись с пониманием к ситуации, – прокомментировал нововведения заместитель руководителя ФНС Дмитрий Сатин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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