Звезда сериала “Дневники вампира” Мэттью Дэвис стал отцом во второй раз

43-летний актер Мэттью Дэвис и его жена, актриса Кайли Касиано, снова стали родителями. Об этом сегодня сообщила теперь уже дважды мама в своем блоге в Instagram. Кайли опубликовала фото с новорожденной малышкой и мужем из родительной палаты. В подписи к снимку актриса указала и дату рождения малышки, и ее имя.

Дороти Лаванда Дэвис — 24.01.2022. Мэттью, я люблю тебя, – подписала фото Кайли.

Мэттью Дэвис и Кайли Касиано с новорожденной дочерью

Напомним, что первенец пары, тоже девочка, родилась почти два года назад – 31 марта 2020 года. Тогда актеры также в социальных сетях рассказали о рождении ребенка.

Рипли Найтингейл Дэвис. Родилась 31 марта в 21:51. 3 килограмма, светлые волосы, голубые глаза и прекрасное лицо ее матери. Спасибо вам всем за вашу любовь и поддержку. Надеюсь, малышка не унаследует мою дислексию, – писал тогда Мэттью.

На актрисе, известной по таким сериалам, как “Озарк” и “Плащ и кинжал”, Кайли Касиано Мэттью женился 23 декабря 2018 года. Свадьба была спонтанной. Во время шопинга в супермаркете возле дома Дэвис неожиданно сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца – встал на одно колено и предложил Кайли стать его женой, а уже через пару часов они поженились в расположенном неподалеку торговом центре. Мэттью тут же поделился с подписчиками фото с супругой и оставил под ним подпись:

Вот что происходит, когда ты просишь свою возлюбленную выйти за тебя во время традиционного шопинга в продуктовой секции, а 3 часа спустя вы уже женаты — и все это прямо накануне Рождества!

Ранее Мэттью Дэвис, которому принесли известность роли в фильме “Блондинка в законе” и сериале “Дневники вампиров” встречался с Зои Дешанель, Сэльмой Блэр и Сарой Ланкастер. Также он уже был однажды женат: в 2008 году он пошел под венец с Лили Собески, но через год они развелись.

Мэттью Дэвис и Кайли Касиано со старшей дочерью