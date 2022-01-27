 

Звезда сериала “Дневники вампира” Мэттью Дэвис стал отцом во второй раз

27.01.2022, 15:24, Разное
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43-летний актер Мэттью Дэвис и его жена, актриса Кайли Касиано, снова стали родителями. Об этом сегодня сообщила теперь уже дважды мама в своем блоге в Instagram. Кайли опубликовала фото с новорожденной малышкой и мужем из родительной палаты. В подписи к снимку актриса указала и дату рождения малышки, и ее имя. 

Дороти Лаванда Дэвис — 24.01.2022. Мэттью, я люблю тебя, – подписала фото Кайли. 

Мэттью Дэвис и Кайли Касиано с новорожденной дочерью

Напомним, что первенец пары, тоже девочка, родилась почти два года назад – 31 марта 2020 года. Тогда актеры также в социальных сетях рассказали о рождении ребенка. 

Рипли Найтингейл Дэвис. Родилась 31 марта в 21:51. 3 килограмма, светлые волосы, голубые глаза и прекрасное лицо ее матери. Спасибо вам всем за вашу любовь и поддержку. Надеюсь, малышка не унаследует мою дислексию, – писал тогда Мэттью. 

На актрисе, известной по таким сериалам, как “Озарк” и “Плащ и кинжал”, Кайли Касиано Мэттью женился 23 декабря 2018 года. Свадьба была спонтанной. Во время шопинга в супермаркете возле дома Дэвис неожиданно сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца – встал на одно колено и предложил Кайли стать его женой, а уже через пару часов они поженились в расположенном неподалеку торговом центре. Мэттью тут же поделился с подписчиками фото с супругой и оставил под ним подпись:

Вот что происходит, когда ты просишь свою возлюбленную выйти за тебя во время традиционного шопинга в продуктовой секции, а 3 часа спустя вы уже женаты — и все это прямо накануне Рождества!

Ранее Мэттью Дэвис, которому принесли известность роли в фильме “Блондинка в законе” и сериале “Дневники вампиров” встречался с Зои Дешанель, Сэльмой Блэр и Сарой Ланкастер. Также он уже был однажды женат: в 2008 году он пошел под венец с Лили Собески, но через год они развелись. 

Мэттью Дэвис и Кайли Касиано со старшей дочерью



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