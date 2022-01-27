Коташенко ограбили, а с Белоцерковской требуют миллионные долги: как живут молодые вдовы звезд

Марина Коташенко

37-летняя избранница Александра Градского овдовела 26 ноября. С тех пор разговоры о Коташенко, которая осталась с двумя маленькими детьми от мэтра на руках, практически не прекращаются.

Сначала поводом для обсуждения стало то, что незадолго до смерти певец женился на свой спутнице спустя почти 20 лет отношений. О регистрации брака стало известно только после того как Александр Борисович скончался. Пока общественность гадала, что будет с наследством покойного мэтра, Марина хранила молчание. А уже 16 января о Коташенко заговорили вновь. Вдова исполнителя стала жертвой ограбления и лишилась 100 миллионов рублей. Одного из предполагаемых преступников задержали и арестовали только спустя 10 дней, расследование еще не завершено.

Екатерина Белоцерковская

Третья супруга Бориса Грачевского, 37-летняя Екатерина Белоцерковская, стала вдовой в январе прошлого года. Основатель “Ералаша” скончался, оставив жену на руках с маленьким сыном спустя пять лет брака.

Неудивительно, что 2021 год, как признавала Екатерина, стал для нее адом. Белоцерковская не только потеряла супруга, но и оказалась по уши в проблемах. Выяснилось, что Борис Грачевский задолжал своему партнеру Аркадию Григоряну 18,5 миллиона рублей. Мужчина планирует взыскать деньги с вдовы и детей основателя “Ералаша” через суд. К тому же, борьба за наследство еще продолжается, а Екатерина находится в непростом финансовом положении.

Ксения Бик

Единственная официальная жена Дмитрия Марьянова, 35-летняя Ксения Бик, овдовела больше четырех лет назад. 15 октября 2017 года актер скончался, и вскоре его наследники начали ожесточенную борьбу за наследство. Каждый родственник получил свой лакомый кусочек только летом прошлого года.

Отцу и 23-летнему сыну звезды достались трехкомнатные апартаменты. А вот Ксения, по ее мнению, проиграла в суде. Ей определили однушку в столице и автомобиль, хотя она рассчитывала, что в ее владения перейдет жилье побольше. Однако кое-что хорошее в жизни Бик произошло. Весной прошлого года стало известно, что у нее появился избранник – журналист Сергей Соболев.

Марина Зудина

56-летняя Марина Зудина потеряла супруга, знаменитого актера Олега Табакова в 2018 году. За несколько лет вдова нашла в себе силы жить без мужа, с которым была в браке больше 20 лет.

Сейчас Марина самостоятельно зарабатывает, воспитывает 15-летнюю дочку Машу и занимается карьерой. Зудина активно играет в театре, снимается в фильмах и сериалах и нередко появляется на экранах. Одним из самых громких проектов с участием вдовы Табакова стал сериал “Содержанки”. Кроме того, в 2020 году Марина стала бабушкой. Павел Табаков подарил знаменитой матери внучку Мию.

Вера Мороз

Известный актер и шоумен Роман Трахтенберг скончался в ноябре 2009 года, оставив свою 25-летнюю супругу Веру Мороз вдовой. Вскоре стало известно, что знаменитость завещала свое многомиллионное состояние младшему сыну. Вере достались только дорогие автомобили супруга, 25% от стоимости которых она должна была отдать его родителям.

Несмотря на это, жизнь Мороз сложилась удачно. Через несколько лет после смерти супруга она снова вышла замуж и, как поговаривали, стала мамой. Избранником девушки стал врач Константин Ребриков. Сейчас Вера ведет закрытый образ жизни и не рассказывает о себе.