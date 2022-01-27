 

Мнение: Не верь, не бойся, не проси

27.01.2022, 12:10, Разное
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В своем цифровизационном угаре пересчитать, учесть и взять на карандаш всех режим принял решение о введении так называемого паспорта болельщика FanID. Он должен был стать обязательным документом (вместе с билетом) для пропуска на массовые соревнования. Закон о FanID должен вступить в силу в июне этого года.

Объединения болельщиков восприняли идею всех пересчитать по головам и создать еще один сегрегационный инструмент крайне враждебно и повели борьбу, выбрав методом борьбы бойкот и отказ от получения «паспорта». Организованность болельщиков дала результат: власть резко сдала назад и объявила, что паспорт болельщика будет применяться только для международных соревнований, внутренний чемпионат будет проходить как обычно.

Правда, пока отказ от сегрегационных норм касается лишь футбола. Как будет с другими видами спортивных соревнований — неясно.

Пример вполне показательный: организованный бойкот с пониманием целей вполне позволяет притормозить российских фаши. Болельщики, конечно, решали свои локальные задачи и не ставили перед собой цель добиться справедливости для всех во всем мире. Но жизнь как раз так и устроена — через решение текущих проблем. И если это делать осознанно, не сворачивая и не тормозя, то результат всегда будет.

Кремлевская машина террора ничего не может сделать с людьми, которых она не может запугать и обмануть. С самодостаточными и свободными людьми, живущими по принципу «Не верь, не бойся, не проси». Достаточно отказаться буквально от одного из этих принципов, как тебя заставят отказаться от остальных. Болельщики вполне наглядно демонстрируют: люди, считающие себя людьми, а не стадом, могут отстоять свои права.

Сейчас кремлевские фаши протаскивают программу принудительной вакцинации детей. Гинцбург уже озвучил плановый показатель — должны быть уколоты не менее 10 миллионов детей. Что с ними будет потом, никого не интересует. В этой истории важно то, что в отличие от полностью отсутствующих организационных структур сопротивления противников насильственной вакцинации, чтобы защитить детей как раз такие структуры существуют: это разнообразные родительские комитеты, как на уровне классов и школ, так и на более высоких уровнях.

Этого уже достаточно, чтобы сорвать планы докторов Смерть. Понимание рисков для своих детей и организованность родителей — база для того, чтобы они смогли отстоять то решение, которое они примут. Они могут согласиться с планами вивисекторов, могут не согласиться — это их право, это их дети. Но для того, чтобы отстоять свое право, у них есть всё. И история с «паспортами болельщиков» показывает — нерешаемых задач нет. Кто хочет — ищет возможности, кто не хочет — тот ищет причины.

Источник: Эль Мюрид



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