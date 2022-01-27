 

Почему счастлива Волочкова? – Личное мнение

27.01.2022, 12:02, Разное
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На нового Олега Волочковой, которого, как оказалось, зовут Сергей, посыпались по телевизору обвинения.

Возлюбленного Насти якобы ищут в России и на Украине, хотя он — банщик из Красногорска.


Фото: Соцсети

«Я никогда в жизни не был в Тамбовской области. Это неправда. Я занимался бизнесом и часто пересекал границу — если бы такая ситуация имела место, меня бы уже давно взяли», — всем всё объяснил Олег. То есть, тьфу — Сергей, конечно.

Впрочем, мне тут интереснее реакция Волочковой на такие обвинения.

Вот, что гордо заявила 46-летняя любительница шпагатов в баньке:

«Я никогда не измеряла мужчин количеством денег. Знаешь, сколько миллиардеров я видела? А в душе пустота, черствость. Женщины, которые живут с такими мужчинами, хотят не денег, а заботы».

И тут я подумала: надо же, вот ведь настрадалась Наська с миллиардерами. Взяла себе простого и хорошего мужика с Украины.

Обняла. Пригрела. Вывезла за 2 миллиона на две недели на Мальдивы. А он отплатил ей заботой и окружил вниманием. Ну, и в постели, наверное, Насте помог.

Вообще, интересная такая тенденция. Плиточник Мальков сразу вспомнился. Макеева тоже ведь настрадалась к сорока, а потом встретила любовь всей своей жизни и вывезла его — пусть не на Мальдивы! — в Турцию. Зато зубы сделала мужику, что тоже дорого.

Хорошие у нас бабы, верно? Миллиардеры их заколебали. Найдут банщика или плиточника и вместе с ним счастливы.

И это, я скажу, очень правильно. Настю, вон, хорошенько попарят веничком. Вот оно — настоящее женское счастье.

Согласны?

Источник: Лена Миро



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