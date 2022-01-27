 

Скандалы: Забота по-саратовски

27.01.2022, 11:54, Разное
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Областные власти, отобрав льготы у жителей, дарят их Сбербанку

Популярный блогер Алексей Колосков вновь недоумевает по поводу экономической политики властей Саратовской области. В его родном городе Балаково Сбер взялся строить один из крупнейших в России Data-центров. Реализация этого масштабного проекта выглядит на деле одновременно и циничной, и курьезной… Власти области, для того чтобы инвестор не дай бог, не ушел в другой регион, заявили, что компенсируют ему 6,5 млн. руб. затрат на электроэнергию. Вроде бы ничего криминального, но…

Для строителя потребленная им энергия будет стоить не дороже 2 руб. за кВт, тогда как в губернии она стоит 3,55 руб. за кВт. То есть региональный бюджет покроет эту разницу. При этом в Балакове работают две крупнейшие в России электростанции: Балаковская АЭС и Саратовская ГЭС. Еще недавно жителям города и близлежащих населенных пунктов предоставлялась 50% скидка на электричество, но потом ее отменили. Теперь получается, что инвесторам компенсируют, а жителям – фиг? И если строители останутся в регионе, то зачем оставаться в нем жителям? Это ли не цинизм?

Курьезность же этой новости заключается в следующем. Около 122 млрд руб. потратит Сбер на эту стройку, так что эти несчастные 6,5 млн дотаций составят всего лишь 0,005%. Разве это не забавно?

Более того: когда центр построят, его налоговая отдача составит 2,5 млрд руб. Разве способны удержать инвестора при таких деньгах какие-то смешные 6,5 млн.? А ведь эти деньги можно было выделить на что-то гораздо более нужное, чем смешить ими богатейший Сбер! Тем более, что в Саратовской области электроэнергия и так одна из самых дешевых в стране…



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