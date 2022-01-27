Звезда фильмов “Один дома” Маколей Калкин и Бренда Сонг помолвлены

Звезда фильмов “Один дома” Маколей Калкин снова женится! 41-летний актер решил попрощаться со статусом холостяка, в котором состоял 20 лет – в 2002 году актер развелся со своей первой женой, актрисой Рэйчел Майнер, после четырех лет брака, два из которых молодые люди уже не жили вместе. О скорой свадьбе сообщило издание People со ссылкой на свои источники. Дополнительным доказательством служат свежие фото папарацци, сделанные в Нью-Йорке. На них возлюбленная актера Бренда Сонг запечатлена с кольцом на том самом пальце.

Для пары свадьба – вполне логичный шаг. Пара воспитывает общего сына Дакоту (Калкин назвал мальчика в честь своей погибшей сестры) – сейчас ему 10 месяцев. Для обоих малыш стал первенцем. Но пока Маколей и Бренда не прокомментировали новость.

Бренда Сонг и Маколей Калкин

Маколей и Бренда познакомились в Таиланде на съемках фильма “Мальчишник в Таиланде” в 2017 году и вскоре начали встречаться. Меньше чем через год звезда фильма “Один дома” в телеинтервью заговорил о своих новых отношениям, и о том, что мечтает стать отцом:

Я хочу сделать пару деток. Эта девушка (Бренда – прим. ред.) что надо, так что, пожалуй, я заделаю пару деток ей. Я имею в виду, что мы уже начали практиковаться, – пошутил 37-летний актер. – Наши дети точно будут красивыми. Бренда азиатка, так что у меня будут маленькие азиатские дети, это очаровательно, словно маленькие Шоны Ленноны будут бегать по моему дому (Маколей имеет в виду ребенка Джона Леннона и Йоко Оно – прим. ред.).

В 2020 году Калкин признался, что желание стать отцом стало сильнее, и они с Брендой не просто хотят, но серьезно планируют завести детей.

Мы с Брендой хотим завести ребенка, много практикуемся в этом деле. Высчитываем дни, смотрим на время. Ведь ничто не заводит тебя больше, чем момент, когда твоя леди заходит в комнату и говорит: “Дорогой, у меня овуляция”.

Ранее Бренда встречалась в музыкантом Трэйсом Сайрусом (братом поп-звезды Майли Сайрус), и в августе 2011 года появилась новость о том, что пара ждет ребенка. Однако тогда мать Бренды, Мэй Сонг, опровергла информацию. Калкин, который в раннем возрасте стал абсолютной кинозвездой, последние годы снимается крайне редко. И хотя он заявлял о том, что окончательно покончил с кинематографом, в 2019-м сыграл в фильме “Земля перемен” вместе с Брендой. Она же известна зрителям по фильму “Социальная сеть”, а также сериалам “Куколка”, “Ки и Пил” и “Новенькая”.