Мнение: Картина маслом

Петербургские ученые представили результаты первого сравнительного исследования эффективности всех российских вакцин против штамма «дельта». Оно проводилось в октябре 2021 года, когда «омикрон» еще не появился. Исследователи выяснили, что «Спутник V» на 58% снижает риск заразиться, уточнив: в реальности дела обстоят еще лучше. «КовиВак» помогает в 38% случаев, а эффективность «ЭпиВакКороны» оказалась отрицательной. Разработчики из центра «Вектор» («ЭпиВакКорона») и института им. Чумакова («КовиВак») указывают на ошибки в исследовании и не признают выводы коллег.

Проще говоря, если эффективность «Спутника» составляет менее 60 процентов, а у остальных «аналогов не имеющих» субстанций она и того меньше (вплоть до отрицательной — что по сути, означает, что «вакцина» провоцирует заболевание вместо того, чтобы его профилактировать) — то всё это крайне далеко от заявляемых ранее почти 100 процентах эффективности. Налицо классический обман «потребителя», при этом нужно понимать, что когда вам втюхивают мясосодержащий продукт под видом колбасы, вы можете отказаться без последствий для себя. Отказаться от «вакцины» – это практически преступление перед режимом, который насильственным образом гонит людей на процедуры, создавая целые системы сегрегации и апартеида по признаку «привит-не привит».

Мало того, что «вакцины» не соответствуют ни заявленным показателям, ни самому понятию «вакцина» (60 процентов на самом деле — это почти «фифти-фифти». Заболеешь или не заболеешь примерно с равной вероятностью), но еще людей вынуждают принимать решение о вакцинировании под жесточайшим прессом и давлением. На словах произносится право на добровольное согласие, на деле — насилие. А если учесть, что прямой обман нарушает право человека на информированное согласие, и он вынужден принимать решение под влиянием прямой лжи, то как говорил герой сериала «Ликвидация»: «Картина маслом».

—