 

Суд ограничил Ивана Сафронова и его адвокатов в сроках ознакомления с делом

26.01.2022, 21:46, Разное
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Они должны изучить материалы до 11 февраля.

Лефортовский районный суд Москвы ограничил советника главы «Роскосмоса», экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене (ст. 275 УК), и его адвокатов в сроках ознакомления с материалами дела. Об этом сообщает защитник Иван Павлов* в своем телеграм-канале.

Иван Сафронов. Фото: пресс-служба Московского городского суда / ТАСС

В соответствии с решением суда, адвокаты и Сафронов должны ознакомиться с материалами до 11 февраля. «Дело Сафронова, безусловно, войдет в историю как дело беспрецедентного и бессовестного давления и на обвиняемого, и на адвокатов», — пояснил защитник. Адвокат Дмитрий Талантов сказал «Новой», что решение об ограничении в сроках ознакомления с делом будет обжаловано. На сегодняшнее заседание родственников Сафронова и журналистов не пустили, отмечает «Первый отдел».

Павлов отметил, что в деле 10 тысяч страниц текста. Помимо этого, к нему приобщено:

40 компакт-дисков,

4 флеш-карты,

распечатки материалов иностранных СМИ,

распечатка электронной книги,

ПЭВМ,

планшет,

два сотовых телефона,

жёсткий диск,

загранпаспорта и авиабилеты,

материалы, использованные при проведении исследований и экспертиз,

визитная карточка представителя иностранной дипмиссии.

Ходатайство об ограничении Сафронова и защитников в сроках изучения дела подал следователь ФСБ Александр Чабан. Он это сделал в соответствии с ч. 3 ст. 217 Уголовно-процессуального кодекса. Она применяется, если защита затягивает процесс ознакомления с материалами дела и делает это намеренно.

Адвокат Дмитрий Катчев говорил, что «следствие торопится передать дело в суд и хочет успеть до 7 апреля». В этот день истекает срок ареста Сафронова.

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О намерении Чабана подать в суд ходатайство об ограничении Сафронова и его защиты в сроках ознакомления с материалами дела стало известно в середине декабря. Адвокат Дмитрий Талантов тогда отмечал, что, помимо запрета на их копирование и выписки из них, Чабан отказывался лично принимать ходатайства, заявления и жалобы на свое имя, требуя, чтобы ему все высылали почтой.

Сафронов находится в СИЗО «Лефортово» с июля прошлого года. Его обвиняют в передаче данных чешской разведке: по версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Позже в деле появился эпизод, связанный с Сирией. До окончания следствия ФСБ отказывалась раскрывать даже защите детали обвинения.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин утверждал, что преследование Ивана Сафронова связано не с его журналистской деятельностью, а «с достаточно длительным периодом его работы и в рамках помощника Рогозина в правительстве, и в Роскосмосе». Это заявление вызвало недоумение журналистов и адвокатов, так как Сафронову вменяют в вину действия, совершенные летом 2017 года. На работу в «Роскосмос» экс-журналист устроился незадолго до задержания.

*внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента»

Источник: Новая газета



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