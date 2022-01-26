Англичанин, который весил 165 килограммов, похудел и раскрыл секрет успеха

Англичанин Тоби Вермейр из графства Вустершир (район Молверн-Хилс) весил целых 165 килограммов. Когда 29-летний мужчина не смог надеть себе носки, то решил изменить жизнь. Всего за год Вермейр смог похудеть на 69 килограммов и поделился секретом своего успеха с окружающими.

Ежедневный рацион

Тоби всю жизнь страдал от лишних килограммов. Как-то он начал съедать во время обеда сразу по четыре шоколадки. Их же Вермейр ел утром и вечером. За неделю англичанин поглощал около 35 батончиков. Каждая шоколадка содержала по 30 граммов сахара. Выходит, мужчина съедал как минимум один килограмм сахара в неделю.

Помимо этого, Тоби каждый день завтракал чипсами «Принглс», беконом, яйцами и сосисками. А на обед Вермейр поглощал две пиццы. Ужин англичанина состоял из хрустящих закусок и китайской еды навынос. В целом его ежедневный рацион насчитывал десять тысяч калорий.

Смена образа жизни

Когда весы показали цифру 165 килограммов, Тоби осознал: образ жизни пора кардинально изменить. В первую очередь англичанин исключил из рациона сладости и привычный фастфуд. А в качестве физической нагрузки Вермейр выбрал бокс, который был его давним увлечением.

Мужчине было очень трудно изменить стандартный образ жизни, но у него просто отсутствовал выбор. Ведь если бы Тоби продолжил жить, как раньше, то «закормил бы себя до смерти».

Новая диета

Теперь завтрак Вермейра состоял из половины протеинового батончика, каши и черного кофе. На обед англичанин предпочитал есть отварные яйца, фрукты, рисовые хлебцы и протеиновый батончик. А ужин мужчины состоял из рыбы либо мяса ягненка с цветной капустой и рисом (либо карри из говядины). Если Тоби планировал на следующий день тренировку, то дополнительно мог приготовить картофель в мундире. В целом калорийность его рациона сократилась в пять раз. Теперь вместо десяти тысяч килокалорий он употребляет всего 2 тыс. ккал.

Результаты

Через год упорных тренировок и соблюдаемой диеты Тоби удалось достичь великолепных результатов в похудении. Вермейр скинул целых 69 килограммов. К тому же англичанин решил сменить профессию, став профессиональным боксером. За двенадцать месяцев занятий мужчина успел принять участие в нескольких любительских соревнованиях и поспаринговать с опытными спортсменами, которые научили его многим полезным вещам.

Тоби признался, что еще никогда не был счастливее, чем сейчас. Единственное, о чем англичанин сильно жалеет – это упущенное время. Вермейр считает, что ему стоило заняться спортом и сесть на диету еще несколько лет назад.