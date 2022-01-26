Мнение: Члены Тайной Лиги

Любопытно, что в том же фейсбуке, как ни в чем ни бывало, продолжается “перекличка проткнутых”. Люди отчитываются друг перед другом – но уже не о том, что они “пошли и укололись” (это пройденный этап), а о том, что они “ввели бустер” или “ревакцинировались”. И все опять с подробностями – где, как, была ли очередь, было ли больно при уколе, какие последствия (например, “болела рука”). В ответ – такие же заинтересованные и сочувственные комментарии, непременное “я тоже сделал (-ла)!” – и отчет уже о своих ощущениях…

Все бы ничего, если бы не бушующая вокруг реальность омикрона, которая, вроде бы, не оставляет места ни для каких двойственных толкований. Заболевают все, заболевают массово, никакие прививки не помогают ни от чего, привитые и непривитые болеют вместе с абсолютно одинаковыми симптомами и так же синхронно, слава богу, выздоравливают.

Вопрос “зачем?” и раньше был непрост, учитывая баланс рисков; но сейчас – все выглядит как-то совсем грустно. Люди идут и идут “на проколку”, как автоматы, которых забыли перенастроить. Хотя в каком-то смысле это, конечно, еще и сигнальное поведение – способ подать сигнал “Я свой!”, найти СВОИХ. “Я ревакцинировался!” – пароль, “Я поставил бустер” – отзыв. Как знаменитый персонаж “Золотого теленка”, загорающий на пляже “по всей форме” – в костюме, брюках, галстуке и белой рубашке. “Член Тайной Лиги Дураков” – как его сразу безошибочно определили авторы.