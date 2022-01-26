 

Дама с бокальчиком – Личное мнение

26.01.2022, 20:20, Разное
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Голенька Бузова опубликовала очередную свою фотографию. В руке — бокальчик, на вусмерть уфотошопленном лице — игривая, по задумке, улыбка.


Фото: Соцсети

В общем, ничего нового.

Я другое хочу обсудить.

Дама с бокальчиком — это не только ведь гОленька. Это, в принципе, новый архетип в современной культуре.

Пришёл к нам с запада, где в фильмах и сериалах симпатичные и успешные женщины приятно проводят время за бокальчиком чего-нибудь горячительного. Никакие с виду не алкоголички.


Фото: Соцсети

Так, в моих любимых «Форс-мажорах» тётки постоянно бухают: притащилась с работы в крутой адвокатской конторе домой — хлоп с порога бокальчик. А что такого?


Фото: Соцсети

Обратите внимание на фильмы и сериалы: женщины пьют по вечерам, между делом, в одиночку и за компанию, чтобы расслабиться и повеселиться, в горе, и в радости. Просто так.

В сегодняшних фильмах женщины пьют просто так.

И это, я считаю, огромная проблема современной культуры, которую нужно решать на законодательном уровне.

Фильмы с беспечно бухающими дамами нужно запретить к показу.

В советских фильмах женщины не пили. В СССР женщины, в принципе, не пили.

Помню, соберёмся семьями Новый год встречать — на 8 мам одна бутылка шампанского: пригубили — и давай салаты наяривать, разговоры разговаривать.

Это было правильно. Это было хорошо. Это нужно вернуть.

Согласны? Почему?

Источник: Лена Миро



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