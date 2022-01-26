 

Для отпугивания бродячих собак на улицы сибирских городов выпустят медведей

26.01.2022, 19:31, Разное
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Из Сибири начало поступать все больше тревожных сообщений о нападениях бродячих собак на людей.

При этом организованные стаи животных легко спасаются от облав за пределами населенных пунктов. В связи с этим сотрудники питомников предложили интересное и эффективное решение проблемы, а руководство пяти городов приняло его к внедрению.

Для отпугивания бродячих собак на улицы выпустят медведейИзвестно, что собаки боятся медведей, если только не натасканы на них специально. Некоторые люди продают, а другие покупают медвежье сало, а иногда и помет, именно для отпугивания собак. Но поскольку сало и помет в дефиците, эту задачу было решено исполнить силами самих медведей.

В сибирских питомниках содержится достаточное количество животных, не впадающих в спячку, благодаря содержанию в отапливаемых помещениях. Определенное число их будет предоставлено городам, страдающим от одичавших собак. Все медведи будут оснащены ошейниками с трекерами геолокации и камерами слежения. Нескольким животным, попавшим в питомники после завершения цирковой карьеры, выдадут роликовые коньки.

Несмотря на то, что на медведей наденут специально изготовленные армированные намордники и аналогичные калоши, население просят не играть с животными, не дразнить их, и тем более не пытаться подкармливать. Первые патрульные медведи выйдут на улицы сибирских городов уже в феврале.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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