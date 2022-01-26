Специалисты назвали 4 вещества, при дефиците которых человек чувствует постоянную усталость

В зимнее время люди употребляют недостаточное количество витаминов и других полезных веществ. Дефицит некоторых из них заставит человека испытывать постоянную усталость.

Зимой люди часто жалуются на усталость. При этом такое состояние может не зависеть от качества и количества сна. Специалисты рекомендуют обратиться к врачу и пересмотреть рацион питания, если человек не может продуктивно провести день даже после хорошего отдыха. Причинами хронической усталости могут быть нехватка некоторых важных веществ или наличие заболевания.

Эксперты рассказали об 4 основных компонентах питания, дефицит которых прямо влияет на бодрость человека. Наиболее распространенной причиной хронической усталости является железодефицитная анемия. При этом больной страдает от одышки, тахикардии, а также бледнеет кожа. Для коррекции такого состояния врач может назначить приемы дополнительного железа или составит правильное меню, которое будет включать много темно-зеленых листовых овощей, хлопьев, мяса и зернобобовых. В зимний период организм человека получает мало света и не может вырабатывать достаточное количество витамина D, поэтому эксперты рекомендуют людям после 4 лет принимать профилактическую дозу этого витамина с октября по май. Дефицит холекальциферола влияет не только на усталость, но и негативно сказывается на метаболизме костей.

При нехватке витаминов В12 и С человек тоже будет чувствовать постоянный измор и потерю настроения. Первое вещество в больших количествах содержат яйца, рыба, мясо и молочные продукты, а аскорбиновой кислоты много в черной смородине, капусте, клубнике и цитрусовых.

Источник: inosmi.ru