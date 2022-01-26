 

Ужасные новости #17

26.01.2022, 18:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запрет криптовалют, Кремль делит Европу.

Центробанк предложил запретить в РФ майнинг крипотовалют, Владимир Путин присвоил главе «Газпрома» звание Героя труда, а президент Украины Владимир Зеленский делает обращение к нации о том, что страна должна быть готовой к обороне. Чеченские силовики пытались похитить федерального судью, в «Новую» пришел человек с обложки Максим Леликов. Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой», комментирует ужасные новости, которые случились в РФ за неделю. Смотрите ролик и пишите в комментариях о том, что ужасного произошло за это время с вами.

При участии Марии Уросовой, Давида Аракеляна, специально для «Новой».

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / Врач и блогер из Уфы Регина Доктор рассказала о вреде злоупотребления витаминами

12.12 / Луноход обнаружил странную хижину на обратной стороне Луны и направился ближе

29.01 / Мнение: Письмо: “Не такое страшное прошлое”

06.12 / Мнение: Вена, Фрейд и Оджалан

20.11 / Сообщившие о коррупции граждане получат право на досрочную пенсию

20.08 / Мнение: Требуем общения с сатрапами

02.06 / Мнение: Его пытали

22.05 / Эксперты рассказали, какие опасности поджидают людей в общественных местах

05.01 / Диетологи назвали 3 самых вредных блюда для завтрака

06.12 / Мнение: Нужен новый набор правил для Интернета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика