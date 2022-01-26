Ужасные новости #17

Запрет криптовалют, Кремль делит Европу.

Центробанк предложил запретить в РФ майнинг крипотовалют, Владимир Путин присвоил главе «Газпрома» звание Героя труда, а президент Украины Владимир Зеленский делает обращение к нации о том, что страна должна быть готовой к обороне. Чеченские силовики пытались похитить федерального судью, в «Новую» пришел человек с обложки Максим Леликов. Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой», комментирует ужасные новости, которые случились в РФ за неделю. Смотрите ролик и пишите в комментариях о том, что ужасного произошло за это время с вами.

При участии Марии Уросовой, Давида Аракеляна, специально для «Новой».

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