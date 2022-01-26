Подушка тоже играет важную роль: как надолго сохранить укладку феном

Красивая укладка волос, безусловно, нравится любой женщине. Но далеко не каждая имеет возможность делать ее самостоятельно. В парикмахерские и салоны красоты слишком часто ходить дорого. А есть ли возможность сохранить укладку на более длительный срок? Стилист и парикмахер из Великобритании Ричард Эшфорт расскажет, как можно сохранить укладку в течение двух недель.

Правильная подушка

Укладка волос во многом зависит от того, как и на чем вы спите. Лучше всего выбирать маленькую подушку, на которой ваша шея будет находиться неподвижной. Ведь чем больше вы ворочаетесь во сне, тем быстрее ваша укладка потеряет свой первоначальный вид. Наволочка тоже играет важную роль. Лучше всего выбирать шелковую. Она не только позволит сохранить локоны, но и будет очень приятна для кожи.

Правильно принимайте душ

Если вы не хотите, чтобы во время гигиенических процедур пострадала ваша укладка, то обязательно надевайте шапочку для душа. Длительные ванны пока стоит отложить, а короткий теплый душ вашей укладке не повредит.

Не перегружайте волосы

Использование большого количества средств для волос вместо пользы может принести обратный эффект. Поэтому используйте средства для ухода за волосами с большой осторожностью. Немного сухого шампуня у корней волос, если волосы становятся жирными. На кончики волос нанесите небольшое количество сыворотки. Лак для волос, конечно же, не повредит, но не используйте его без необходимости.

Избегайте активных занятий спортом

Лучше всего выбирать что-нибудь спокойное – например, йогу. Фитнес или занятия в тренажерном зале лучше немного отложить, если вы хотите сохранить свою укладку. Волосы рекомендуется собрать в аккуратный хвост на макушке, но не закрепляйте их слишком тугой резинкой. Держите их подальше от шеи и кожи головы.

Не бойтесь расчесывать волосы

Хорошая сушка феном придает вашим волосам базовую структуру, которую они должны сохранять даже после расчесывания. При использовании хороших укладочных средств ваша укладка совершенно не пострадает.

Не трогайте волосы

Держите свои руки подальше от волос. Ведь когда вы их трогаете, вы наносите на них грязь, которая отрицательно влияет на укладку.

Попробуйте новый стиль

Тонкие волосы потеряют свою форму быстрее, чем густые. Через несколько дней прическу можно несколько видоизменить. Добавьте на корни сухой шампунь и сделайте высокий хвост или что-нибудь другое. Ваша прическа снова будет выглядеть просто великолепно.