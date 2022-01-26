 

В Москве из-за омикрона приостановлена плановая госпитализация детей

26.01.2022, 16:44, Разное
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По данным Депздрава, за минувшие две недели число выявленных случаев COVID-19 в младших возрастных группах увеличилось в 14 раз с 2 тысяч в неделю до 28 тысяч. Количество госпитализаций выросло в 10 раз, каждые сутки в коронавирусные стационары Москвы попадает в среднем 120 детей. При этом почти половина пациентов с COVID-19 получила инфекцию в больницах, где их планово лечили от других патологий.

В мэрии Москвы отметили, что временная приостановка плановой госпитализации не распространяется на детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Экстренная и неотложная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме всем без исключения детям.

«Горожан просят с пониманием отнестись к вынужденным мерам. Они направлены на то, чтобы обеспечить безопасность пациентов и справиться с новой волной пандемии коронавируса», — говорится в сообщении ведомства.

Омикрона у детей: симптомы и осложнения

Разбираемся, как отличить новый вариант коронавируса от “обычного ОРВИ” и чем он опасен для ребенка. 

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Отметим, что все регионы РФ вынуждены принимать беспрецедентные карантинные меры в связи со стремительным распространением омикрон-варианта — за минувшие сутки в стране выявлено 67 809 новых случаев COVID-19. В поликлиниках Петербурга, Перми и Твери других городах приостановлен прием специалистов из-за массового заражения медперсонала. В Ленинградской области, Якутии и Сургуте не хватает машин скорой помощи, из-за чего медики вынуждены просить помощь у региональных властей и волонтеров.

В Рыбинске, Сергиевом Посаде, Самаре и Волгограде начались перебои в работе общественного транспорта из-за высокой заболеваемости среди водителей и кондукторов. В Химках закрылся на неопределенный срок городской суд, а в Екатеринбурге — отделение полиции.



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