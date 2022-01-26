В Москве из-за омикрона приостановлена плановая госпитализация детей



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По данным Депздрава, за минувшие две недели число выявленных случаев COVID-19 в младших возрастных группах увеличилось в 14 раз с 2 тысяч в неделю до 28 тысяч. Количество госпитализаций выросло в 10 раз, каждые сутки в коронавирусные стационары Москвы попадает в среднем 120 детей. При этом почти половина пациентов с COVID-19 получила инфекцию в больницах, где их планово лечили от других патологий.

В мэрии Москвы отметили, что временная приостановка плановой госпитализации не распространяется на детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Экстренная и неотложная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме всем без исключения детям.

«Горожан просят с пониманием отнестись к вынужденным мерам. Они направлены на то, чтобы обеспечить безопасность пациентов и справиться с новой волной пандемии коронавируса», — говорится в сообщении ведомства.

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