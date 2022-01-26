Ущерб от 10 крупнейших катастроф из-за изменения климата составил более 170 млрд долларов за год

Изменение климата связано с экстремальными погодными явлениями, включая волны зноя, сильные осадки, засухи и все более разрушительные ураганы.

В 2021 году 10 наиболее серьезных погодных катаклизмов нанесли ущерб на сумму более 170 миллиардов долларов. Это на $20 миллиардов больше, чем в 2020 году, сообщает The Hill ссылаясь на доклад благотворительной организации Christian Aid.

Ежегодно организация публикует отчет с количественной оценкой затрат на худшие погодные бедствия. Расчеты базируются только на застрахованном ущербе и Christian Aid подчеркнула, что фактические расходы на эти события могут быть значительно выше. Три самых дорогих катастрофы 2021 года произошли в США и Европе.

В отчете отмечается, что финансовые расходы обычно выше в богатых странах, поскольку они могут позволить себе страхование и имеют более высокую стоимость имущества.

Самым дорогим событием в отчете назвали ураган Ида, который обрушился на Луизиану в августе, а позже прошел на северо-восток. Это событие стоило 65 миллиардов долларов. Второй самой дорогой катастрофой стали июльские наводнения в Европе, нанесшие ущерб на 43 миллиарда долларов. За этим последовал февральский зимний шторм в Техасе, который стоил 23 миллиарда долларов.

– Цена изменения климата была серьезной в этом году, как с точки зрения потрясающих финансовых потерь, так и гибели и перемещения людей по всему миру, – сказала автор отчета Кэт Крамер, руководитель климатической политики Christian Aid.

Она отметила, что климатический кризис сильно ударил в 2021 году как по самым богатым, так и по самым бедным странам. Изменение климата связано с экстремальными погодными явлениями, включая волны зноя, сильные осадки, засухи и более экстремальные ураганы.

Напомним, последствия глобального потепления ощущаются по всему миру и уже коснулись 80% планеты, где проживает 85% населения.